Disfrazan de rifa ‘cooperacha’ para avión presidencial

Ciudad de México.- Ante el fracaso en la venta del avión TP-01 y con la urgencia de obtener el dinero prometido en campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a rifar la aeronave.



El Mandatario explicó que la idea es que la Lotería Nacional organice un sorteo con 6 millones de boletos, que serán vendidos en 500 pesos cada uno.



De concretarse el plan, la venta de los "cachitos" generaría ingresos por 3 mil millones de pesos: 2 mil 500 que serán utilizados para pagar el remanente de la deuda con Banobras y el resto para otorgar al nuevo dueño dos años de operación gratuita.



En los hechos lo que se organiza es una cooperación colectiva mediante la compra de boletos. El problema es que el Presupuesto de Egresos de 2020 no tiene contemplada ninguna partida para los más de 400 millones de pesos que tendrían que pagarse este año a Banobras, por concepto de arrendamiento del avión.



Durante los 7 años previos el Gobierno pagó alrededor de 2 mil 727 millones de pesos por intereses y amortización del Boeing 787-8 adquirido al final del sexenio de Felipe Calderón. Para 2020 no hay presupuesto para ese pago, cuyo horizonte de vida se estableció en 15 años; es decir, todavía faltarían 8 años de pagos para liquidar la deuda.



Esta situación obliga al Gobierno a realizar la venta para liquidar el saldo y no incurrir en incumplimiento de pago con Banobras.



El Presidente adelantó que en la rifa se establecerán algunas condiciones para que el ganador no pueda venderlo a un precio menor que el avalúo fijado por la ONU en 130 millones de dólares.