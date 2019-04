Disfrazan venta clandestina en Morelos

Domicilios particulares ofrecen venta de alcohol fuera del horario establecido cada fin de semana en la colonia Morelos, sobre la calle 14.Estas personas venden la cerveza al doble del precio y colocan cámaras de vigilancia para prevenir ser “reventados”, aunque los colonos aseguran que la policía está involucrada.“La venden y a la vuelta los agarra una patrulla, les baja una lana y les retira las caguamas, luego se las regresan al que las vende y todos ganan”, comentó uno de los vecinos, quien prefirió omitir sus generales para evitar represalias.Son personas con negocio que no se arriesgan a venderla en los expendios y lo hacen en sus casas, comentaron, pero también quienes encontraron un negocio en esto porque es algo que “sí deja raya”, agregaron.“Hay muchos lugares, pero si no te conocen, no te venden, o apenas avisarse todo por mensajes y pasas a recoger las caguas”, comentó un habitante, quien asegura que hay al menos tres puntos de venta clandestinos en la colonia y un par más en la colonia Zaragoza.