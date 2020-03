Disfruta esta cuarentena con TV abierta

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Esta semana los llamados a quedarse en casa han adquirido mayor rigor. Ante ello, las plataformas de entretenimiento han tomado fuerza y la televisión no se queda atrás, pues la programación de pantallas como Canal Once, Canal 22, Las Estrellas y Canal 5 tienen grandes propuestas para el público.



La mayoría de estos programas también pueden seguirse por las plataformas digitales y transmisiones en YouTube y Facebook, y van para todas las edades y todos los gustos.





Aprende en Casa

Canal Once Niñas y Niños (11.2)



Desde el pasado lunes, a partir de las 9:00 horas Canal Once transmite Aprende en Casa, una herramienta para que los niños puedan seguir estudiando desde casa durante la contingencia. Dicho programa ha sido diseñado por la SEP y TV Educativa.



Se puede ver en los canales 144 de Total Play, 330 de Sky, 280 de Dish, 267 de Megacable, 311 de Izzi. Las clases también se pueden ver las páginas de la Secretaría de Educación y Televisión Educativa.







D'Todo

Canal Once



Este programa ofrece recorridos dentro y fuera de México, conociendo la cultura y tradiciones de distintos lugares a través de la mirada de Alexia Ávila. Lunes a jueves, 19:00 horas.





Cómo Ser un Latin Lover

Las Estrellas



La película de comedia estadunidense protagonizada por Salma Hayek y Eugenio Derbez llegará a Las Estrellas el próximo domingo, 20:30 horas.







Vindictas

TV UNAM



El domingo pasado se estrenó el programa Vindictas, donde se reivindica el trabajo de escritoras, productoras y artistas que durante muchos años fueron invisibilizadas y cuyos trabajos, hasta hoy, no han tenido los espacios que deben tener.



Julia Santibáñez conversa con escritoras contemporáneas que se han dado a la tarea de nombrar a estas artistas y reivindicar su obra, entre ellas Ave Barrera y Claudina Domingo. El próximo jueves se repetirá el programa enfocado en Luisa Josefina Valencia y su novela El Lugar Donde Crece la Hierba y el próximo domingo el programa girará en torno a Tita Valencia.



Todos los domingos, 20:30 horas, por TV UNAM. La transmisión también se puede seguir por el FB Live de TV UNAM. Repetición los jueves, 21:30 horas.







Malcom el de en Medio

Canal 5



¿Eres fan de Malcom? esta semana, se reinició la transmisión de la emblemática serie protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. Lunes a jueves, 19:00 horas.





¡31 Minutos está de regreso!

Canal Once

El tan querido programa chileno está de regreso. Diviértete con el noticiero más divertido de la televisión y con sus protagonistas: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín, Patana, entre otros. Lunes a viernes, 18:00 horas.







Cinema 22

Canal 22



Los Ángeles Visten de Blanco: Mia es recepcionista de un hotel al sur de China. Un día, ve cómo un hombre agrede sexualmente a dos menores de edad. Como única testigo, entra en un dilema sobre lo que debería hacer y por el temor a perder su trabajo, mientras que una de las víctimas tiene que luchar en una sociedad machista. Viernes 27, 22:30 horas.



Últimos Días en La Habana: Diego y Miguel viven en el corazón de La Habana, Miguel sueña y lucha para conseguir una visa y poder irse a Nueva York, mientras trabaja en un restaurante. Al mismo tiempo, cuida de su amigo Diego, quien padece sida y por su estado de salud, tiene que ingresar al hospital. La situación cambiará para ambos cuando le concedan la visa a Miguel. Sábado 28, 23:00 horas.