Disfruta Floyd su retiro; ¡pelearía por 600 mdd!

Ciudad de México.- Floyd Mayweather, de 43 años, se encuentra retirado del boxeo. En una entrevista con Fight Hype, el pugilista confirmó que no volverá a los encordados para enfrentarse a Adrien Broner, sin embargo, señaló que volvería para enfrentarse a Conor McGregor o alguna pelea de exhibición en donde se pueda divertir, aunque por una estrastosférica cifra.



“No voy a pelear con Adrien Broner, son solo rumores. Estoy retirado. Ya terminé con el boxeo, pero si voy al gimnasio es porque no está de más mantenerse en forma. Ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme”, señaló Mayweather.







Añadió, además, que los boxeadores deberían de saber cuando parar y que deben de ser inteligentes, pues “no quiero terminar como mi tío o como muchos otros boxeadores que no saben cuando dejarlo. Hay que ser inteligente y hacer como McGregor y como yo”.



Pero si veo la oportunidad de entretener, pasarla bien y ganar 600 millones, ¿por qué no?”. “Si tengo que regresar, será para enfrentarme a alguien que tenga a un país detrás. Tendría que valer la pena, no volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes”.