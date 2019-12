Disfruta la magia de este fin de año

En esta temporada, se antojan historias llenas de ternura y magia. El romance tampoco faltará, ya que no hay nada más seductor que acurrucarte con alguien lejos del frío de estas fechas.No pierdas la oportunidad y mira estas películas y series que enternecerán hasta al más Grinch de la casa.Netflix sorprendió a todos con esta historia, completamente animada en 2D. En ella, vemos a un torpe cartero tratar de resolver los conflictos en una isla gélida del Círculo Ártico, con la ayuda de un misterioso carpintero, que vive rodeado de juguetes de madera.para Amar Kate (Emilya Clarke) está pasando por una mala racha y ahora trabaja en una tienda navideña, a pesar de que su ánimo no es muy festivo. Pero todo cambiará con la llegada de Tom (Henry Golding), un hombre que podría ser su alma gemela.Adaptada de la novela homónima de John Green, intercala varias historias de amor juvenil en un pueblo que está a punto de sufrir una tormenta invernal. El elenco está conformado por nuevas estrellas como Kiernan Shipka y Joan Cusak.Kate Conrad (Kristin Davis) había organizado una segunda luna de miel con su marido, pero los planes se vinieron abajo cuando él le pide el divorcio. Para aprovechar el viaje, Kate se lanza sola al safari africano, sin contar con que ahí conocería a Derek Holliston (Rob Lowe), un piloto que le devolverá la felicidad.Esta película original sigue a Noelle Kringle (Anna Kendrick) y su elfa Polly (Shirley MacLaine) en un viaje desde el Polo Norte hasta Arizona, en busca del hermano de Noelle, que es nada menos que el sucesor de Santa Claus.En este remake de una película clásica de horror de 1974, vemos a un grupo de estudiantes que se ve acosado por un siniestro extraño durante sus vacaciones de Navidad. Perfecto si no buscas algo cursi en esta época del año.Protagonizada por Vanessa Hudgens y Josh Whitehouse, esta comedia romántica cuenta la historia de un caballero medieval que es transportado hasta los tiempos modernos. Ahí, se enamora de una profesora que ha perdido la fe en el amor y tendrá que decidir entre su nueva relación o el deber de regresar al pasado.Esta serie narra la historia de la familia de Don Quinn (Dennis Quaid), un padre de familia bastante estresado por la Navidad. Todo empeora cuando su hija pequeña, Emmy (Bridgit Mendler) llega de Los Ángeles con su nuevo novio, Matt (Brent Morin), un músico en bancarrota.Esta miniserie noruega nos muestra a Johanne, de 30 años, que está harta de las expectativas que hay sobre ella y su soltería en Navidad. Por eso, decide encontrar la pareja perfecta para la cena de este año ¡y solo le quedan 24 días! Disponible en Netflix.Rush Williams es un popular locutor y DJ radiofónico, y padre viudo de cuatro hijos.Este año, Rush pierde su amado trabajo días antes de Navidad y ahora debe pasar las fiestas junto a su familia, sin los lujos del pasado. Disponible en