Disfruta Lorena Herrera la cuarentena

Ciudad de México.- Es una mujer que le gusta viajar y que se deslumbra con los paisajes hermosos, pero a Lorena Herrera también le gusta el encierro.



Esta exuberante rubia no sufre en época de cuarentena, porque tiene muchas actividades que ahora mismo comparte con los lectoras y lectores.



“Honestamente, yo estoy bien porque así como me encanta la vida de pasear, de las playas, de ir de compras y restaurantes, porque sí disfruto mucho salir, también gozo mucho el estar en mi casa”, compartió la actriz y cantante.



Ahora se da tiempo de hacer actividades que más le nutren en el plano personal y que no atendía por sus compromisos laborales.



“Son cosas no que no hacía, pero sí ahora le dedico más tiempo, como leer, hacer mi rutina de yoga, meditación, clases más completas. Subirme a tomar mucho el sol”, platicó.



Ella, como muchos, se ha enganchado con series o documentales.







“Me encanta ver mucho de cosas de sectas, de cosas secretas, de cosas espirituales, el despertar de la conciencia. Eso es lo que más me interesa, pero tampoco puedo negar que me encanta ver contenido de comida saludable y recetas”, expresó Lorena.



Desde hace años es sabido que esta sexy mujer es toda una estrella en la cocina, pues sus manos preparan suculentos alimentos.



Su recomendación para las amas de casa es que no pasen mucho tiempo conectadas a las redes sociales.



“Que no estén tan conectadas con las noticias, bueno, mira, yo nunca he sido de ver noticias jamás en la vida, pero ahora con el coronavirus evito las noticias a diario, no todo el día.



“Sí me levanto y veo cuántos casos hay de coronavirus en Europa, en Estados Unidos, en México y en el mundo, y no para vivir con miedo, sino para saber qué tanto está avanzando esto y ver la dimensión real de todo esto”, expresó.



Dijo que es importante estar enterada de lo que acontece con respecto a esta crisis de salud, pero tampoco vivir en pánico.