Disfruta Olivia Wilde paso del escenario a dirección

Ciudad de México.- Si desde que participó en The OC, como la atrevida y arriesgada Alex Kelly, Olivia Wilde sabía que su misión era encontrar proyectos atrevidos, ahora, con sus nuevas asignaciones como directora se siente totalmente comprometida.



La actriz, quien participó en una serie de ponencias y dinámicas para redes sociales en el Festival de Cine Internacional de Toronto, comentó que durante sus 16 años de carrera necesariamente tuvo que haberse transformado y obligado a crecer.



Por esto, se encuentra en la preproducción del filme que dirigirá, producirá y coestelarizará, Don’t Worry, Darling, además de que dirigirá una nueva entrega con Marvel y Sony.



“Recuerdo que cuando hice a Alex fue simplemente fabuloso. Con The OC me di a conocer en muchísimos países y me daba gusto ser la referencia por un personaje muy poderoso: era una chica bisexual que salió con Seth (Cohen) y Marissa (Cooper).



“Desde entonces sabía que tenía que buscar proyectos que me impulsaran a narrar historias de personajes reales y fuera de los clichés. Me tocó el momento en que se abrieron más espacios para ciertos personajes. y ahora lo celebro”, puntualizó Wilde.



Fuera de motes como “símbolo sexual” y otras referencias que sólo alaben su físico, se ha ganado un lugar como actriz con personajes como Thirteen, en Dr. House, y Devon, en Vinyl.







Ya no se diga que con el apoyo de su pareja, el actor Jason Sudeikis, ha encontrado el impulso para balancear sus responsabilidades personales y profesionales.



“Adoro la parte en que los dos estamos en una profesión igual, en la que nos entendemos y sabemos lo que estamos haciendo. Gracias a él podemos encontrar el equilibrio para cumplir con nuestras responsabilidades. Soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy directora, soy actriz, y todo lo combino. ¡Afortunada yo!”.



Acerca de Don’t Worry, Darling, comentó que le emociona juntarse con Florence Pugh y Dakota Johnson para el rodaje de un thriller situado en los 50 y en el que tres mujeres manifiestan su descontento con sus matrimonios.