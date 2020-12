Disfruta vocalista de Evanescence, Amy Lee, ser madre de su hijo Jack

Escuchar Nota

“Evanescence es un grupo saludable, está bien, hay una familia, realmente eso somos y estoy tan orgullosa y agradecida de tener a buena gente alrededor de mí, que cuida esta música, esta banda, amamos tocar juntos en el escenario, crear juntos, tenemos mucho respeto entre nosotros, los días son buenos con Evanescence”.

“Es una clásica canción de metal pero la hicimos de diferente manera, nos divertimos, lo hicimos para el tráiler de un video juego. Ahí estaba la idea del cover y todo el proyecto”, explicó Lee.

Amy Lee comentó que vive y disfruta un momento de plenitud como madre y cantante, para ella lo más importante es su hijo Jack sobre todas las cosas y agradece el cobijo de Evanescence, en donde ha formado una gran familia.La estadounidense tuvo su primogénito en 2014 y le cambió la vida completamenteuna de las bandas de rock más exitosas del 2000.El apoyo de su banda conformada por el bajistaha sido incondicional para ella, de lo cual se siente orgullosa., mientras promocionan su EP Songs From the Bitter Truth, del que se desprenden los sencillos Yeah Right, Use my Voice, The Game is Over y Wasted on You. “Tenemos canciones muy padres y estamos emocionados, creo que lo haremos diferente esta vez, escucharán algo nuevo”, expresó.Amy comentó que el año pasado, y forma parte del soundtrack de la franquicia de videojuegos bélicos Gears of War.Cantar en español no es una idea ajena para Amy, así lo contó durante la entrevista en donde expresó que la entrega y conexión del público de habla hispana la ha hecho considerar en grabar una canción especial.