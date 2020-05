Disfruta Zabaleta su soltería

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En este confinamiento, Susana Zabaleta está soltera, pero no sola.



La cantante y actriz no guardó la sana distancia y mantuvo un encuentro con Rubén Albarrán, con quien mantiene una muy buena amistad, el cual fue criticado por los usuarios de las redes sociales.



“Le hablé a Rubén porque nos urgían unos abrazos y unos besos. Sabía que él estaba encerrado y a mí me urgía abrazarlo igual. Hay gente a la que no le parece (que nos hayamos visto) y a otra que sí, eso ha sido mi vida.



“Uno tiene que hacer lo que debe de hacer aunque no le parezca a las demás personas”, sostuvo Zabaleta en entrevista.



En medio de este aislamiento obligatorio, la soprano confesó extrañar a su expareja, Roberto Pisano, con quien mantuvo una relación de cinco años.



“No sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera seguido con alguien porque yo creo que ha de ser muy difícil tener una pareja sentimental estando los dos encerrados.



“Doy gracias que ahorita, en este momento, mi etapa creativa está creando cosas como loca, por supuesto que extraño intensamente a Pisano, lo extraño terrible, pero también está rico pensar en lo que viene, en lo que va a ser”, compartió.



Por ahora, no puede hablar de una reconciliación entre ella y su expareja porque está enfocada en su faceta como madre y en su trabajo como intérprete y conductora.



Desde hace una semanas, Zabaleta conduce el programa Amor en Tiempos de Cuarentena, que se transmite todos los martes, a las 20:30 horas, por el Instagram de Lifetime Latinoamérica.