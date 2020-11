Disfrutan ciclistas de penúltima etapa del Serial MTB Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Serial MTB Coahuila Sur entró en su recta final, al correrse la penúltima etapa, yendo ahora al ejido Jagüey de Ferniza, en donde corrieron más de 120 pedalistas que no perdieron la oportunidad de participar en el maratón.



Para esta ocasión en la categoría más fuerte, Élite, los integrantes de Transportes LAIN hicieron el uno-dos, luego de que Andrés Rodríguez, con 2:14.28 horas, y Abraham Cardona, con 2:17.54, se subieran al podio.



Como tercer lugar ingresó a la meta Antonio Sánchez con un tiempo registrado de 2:18.19 horas; él pertenece al equipo Rocket Fire.



En cuanto a las damas, en la categoría Femenil Expertas, Violeta Fernández del equipo Comarca Cyucling Team Torreón Specialized, se llevó el sitio de honor, al detener el cronómetro en 2:54.30 horas. Como segundo lugar ingresó Cecilia Lozano con 2:54.36 horas.







Para esta ocasión se llevaron premios, pero los pobladores del ejido no permitieron que se realizara la premiación para no conglomerar a las personas, por tanto en estos días se hará entrega de ellos a los primeros tres lugares de cada categoría.



La siguiente etapa y la última es el 29 de noviembre en la pista de La Narro en la modalidad de crosscountry, en tanto que un día antes se hará un short track para concluir con el serial.