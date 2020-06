‘Disfruté mucho con él’: Lucero revela cómo fueron ‘los besos’ con Fernando Colunga

Escuchar Nota

"No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir. Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado", agregó.



por lo que fans siguen relacionándolos sentimentalmente. Además, explicó cómo se desenvuelve Colunga en las escenas de besos. Así fue como la actriz y cantante reveló algunos secretos.En el segmento Mucho que contar de su canal de YouTube, la intérprete de Electricidad comenzó a hablar sobre el melodrama, pues aseguró que fue un proyecto importante en su carrera."Esta telenovela llegó a mí porque el productor Nicandro Díaz me la ofreció y me venía perfectamente bien. La historia muy buena, entretenida, con muchos toques y matices de muchos estilos”, contó.Explicó que el personaje de Valentina Villalba fue uno de sus favoritos, pues tuvo muchos matices, la transformación que tuvo luego de quedar plantada en una iglesia por quien era su novio, acción que le endureció el corazón, hasta el punto de jurar jamás volverse a enamorar.Sin embargo, lo vuelve hacer: se enamora del personaje que interpretaba Fernando Colunga.La novia de América refirió que hasta la fecha siguen relacionándola con el actor por la química que se vio en la telenovela."Sigue existiendo muchas fans que continúan viviendo la nube 'lucerina-colunguera', y no las culpo porque a mí también me pasó, ver a esa pareja con tanta 'química’, con esas escenas tan lindas en el campo… es lógico que nos enamoramos de esos personajes”, afirmó.Asimismo, contó que le gustó mucho trabajar con él, pues es todo un profesional:Aunque el momento más polémico de las revelaciones fue cuando