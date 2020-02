Disminuyen los créditos bancarios de pymes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La demanda de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se redujo en el último trimestre de 2019 y la tendencia continuará en el primer trimestre de 2020, según una encuesta realizada por el Banco de México (Banxico).



“La banca comercial percibió en promedio una disminución en la demanda de crédito para el segmento de pymes no financieras respecto al trimestre anterior”, señala el documento.



“Para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación prevén que la demanda aumente, mientras que los bancos con menor participación no anticipan cambios en la demanda de crédito”, se agrega.



Según la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, del trimestre octubre-diciembre de 2019, los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de pymes no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz y de nómina.