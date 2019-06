Disminuyeron empleos tras cierre de Remy

Aunque no dieron a conocer cifras, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico, Morris Libson, manifestó que de acuerdo a información preliminar del Instituto Mexicano del Seguro Social, se registra una disminución de empleos durante el mes de junio, esto derivado del cierre de la maquiladora Remy que liquidó a cerca de 585 trabajadores.“Ha habido una disminución de derechohabientes del seguro social, esto se puede deber a muchas cosas, primero perdimos una planta maquiladora y quiero pensar que esas personas que liquidaron y que se hizo una liquidación legal, no van a buscar trabajo inmediatamente” comentó.Pese a este panorama, dijo que Piedras Negras cuenta con espacios laborales donde colocar a este grupo de desempleados tras dialogos con Blanca Tabares, presidenta del Index. “Hay ahí capacidad para absorverlos pero no creo que sea rápido” comentó al resaltar que los datos precisos de la disminución de empleos se darán a conocer tras una próxima asamblea con el subdelegado del IMSS.