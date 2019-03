Disney anuncia nueva estructura en AL tras fusión con Fox

The Walt Disney Company Latin America anunció la alineación estratégica de sus unidades de negocios integradas en la región bajo doce líderes clave, luego de que se formalizó la adquisición de 21st Century Fox por parte de la compañía.“Haciendo foco en las experiencias del consumidor y aplicando un enfoque pan-regional, nos lanzamos a diseñar una organización que debe destacarse por su agilidad para reaccionar a condiciones cambiantes, y por su versatilidad para hacerlo en múltiples escenarios de negocios con un consistente nivel de éxito”, señaló Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.En un comunicado, indicó que para lograr esto, trabajarán “sobre una página en blanco”, construyendo su modelo organizativo desde cero, sin restricciones resultantes de configuraciones pre-existentes en la compañía.Indicó que los ejecutivos responsables por liderar la organización en Latinoamérica ocupan sus cargos de forma inmediata, asumiendo responsabilidades por Áreas de Negocios, Geográficas, y de Servicios.Así, Fernando Barbosa, General Manager Media Networks, es responsable de la gestión de las producciones locales y distribución de contenidos televisivos de The Walt Disney Company.Federico Alaman, General Manager de The Walt Disney Company México, proveniente de Fox Networks Group México, gestiona los negocios locales de In-Home y Out-of-Home, trabajando en colaboración con los líderes de negocios de la Compañía.En tanto que Cristina Giosa, Chief Marketing Officer de The Walt Disney Company Latin America, es la responsable de liderar los esfuerzos de la Compañía en marketing y comunicación, incluyendo brand y franchise management, para todos los negocios y propiedades.Daniela Novick, líder de Research de The Walt Disney Company Latin America, proviene de Fox Networks Group Latin America y está a cargo de Data Science, análisis de impacto de contenidos, modelos de suscripción y retención.Además, Juan Verges, Chief Financial Officer de The Walt Disney Company Latin America, es responsable por las finanzas de la Compañía y miembro vital para las discusiones de estrategias y la toma de decisiones comerciales en la región.“Walt Disney Company Latin America, se incorpora a la Compañía desde Fox Networks, Latin America. Sus equipos tendrán la tarea de proporcionar los mejores servicios para los equipos de negocios y de cada país”, apuntó la compañía.Agregó que la estructura anunciada permitirá una gestión más colaborativa, ágil y adaptable del portfolio de activos de la compañía y la optimización de los recursos aplicados en apoyo de las prioridades estratégicas.