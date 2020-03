Disney anuncia protagonistas del live-action de Peter Pan

Escuchar Nota

Disney’s Live-Action ‘Peter Pan’ Movie Finds Its Wendy and Peter (EXCLUSIVE) https://t.co/zkdvMsQel4 — Variety (@Variety) March 10, 2020

Variety

ha encontrado a los protagonistas la nueva adaptaciónEver Anderson Jovovich es la, quien también tendrá una aparición encomo una joven Natasha Romanoff, y dará vida a "Wendy Darling", la acompañante y enamorada de Peter Pan.Por su parte, Peter Pan será encarnado por, quien participó en la serie de animación de Disney Junior, Claude, como actor de voz y participó en la serie The Reluctant Landlord.El clásico animado de Disney de 1953 sigue siendo la adaptación más exitosa de lasobre el niño que no envejecería y los niños que lleva al mundo mágico de. Muchos otros estudios han hecho sus propias versiones en la pantalla grande y pequeña, incluyendo, protagonizada por Robin Williams yPor lo pronto, tras este anuncio se ha especulado que, como se había planteado en un principio.El resto del cast aún no se ha confirmado,, seguirían liderando la lista de posibles actores para personificar a dos de los personajes más importantes en la historia de Peter Pan.