Disney-Fox: entre el rechazo de AMLO y el amparo de Televisa

. Los gigantes que sí lograron concentrarse en Estados Unidos y Europa, luego de una serie de regulaciones y desinversiones para crear el grupo de contenidos audiovisuales más grande del mundo, no corrieron la misma suerte en América Latina. En México es probable que su integración se empantane o se cancele tras una serie de amparos interpuestos por jugadores del sector.Esta semana,Especializado en Telecomunicaciones y Competencia. La empresa, que codirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, reclama que la Unidad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a cargo de Paulina Martínez, desechó argumentos que habrían probado que la concentración entre Disney y Fox era una “ilegal”. Con ello, la resolución que llevó al IFT a avalar, con condiciones, la fusión tendría que ser revisada de inicio.Disney pudo haberse evitado este litigio si hubiera cumplido a tiempovender los canales de Fox Sports seis meses después de que se autorizó la operación. El plazo concluyó el 1 de noviembre y de haberse concretado en tiempo y forma, los amparos habrían caído dentro de lo que los abogados llaman un “hecho consumado”.l IFT ampliar el plazo por seis meses más. En sus cálculos estaba que con la salida de Gabriel Contreras de la presidencia del IFT, el próximo 28 de febrero de 2020, podrían quedarse más tiempo con los canales de Fox Sports. Su nueva prórroga vence el 1 de mayo de 2020.por los canales deportivos de Fox en México, pero no fue aceptada por Disney, tras darle largas. Ahora se sabe que es la propia Fox, de Rupert Murdoch, junto con los dueños de los equipos de fútbol que transmite esta cadena, quieren adquirirla, pero antes buscan estirar la liga lo más posible.Con el nuevo amparo de un juez federal, ahora las Unidades del IFT y el pleno del regulador revisarán todos los argumentos de Televisa y de otros quejosos.quería quedarse dentro de lamás tiempo de lo permitido y de hecho comenzó a despedir a trabajadores y a modificar contenidos, lo que dio pie al amparo quedonde el regulador de competencia,reabrió la investigación respecto a la autorización de la fusión Disney-Fox, justamente porque tampoco vendieron en tiempo los canales deportivos.Argentina tampoco ha dado su aval dados los recursos legales que ha presentado. El cambio de gobierno en este país es el 10 de diciembre y la nueva administración de Alberto Fernández revisará todo nuevamente.Por si fuera poco, cuando recién se anunció la aprobación de la operación en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía conocimiento de un posible conflicto de interés, por lo que pidió revisar a detalle la concentración que le daría a Disney (ESPN) y Fox una participación de 78.3% de las audiencias deportivas en la televisión restringida, según Nielsen IBOPE.y que fue contratado por una de estas empresas. Se trata de Ernesto Estrada, comisionado del regulador de septiembre 2013 a febrero 2017, quien junto con Eduardo Pérez Motta, expresidente de la Comisión Federal de Competencia, representó legalmente a Disney y Fox mediante el despacho Sai Asesores.Habrá que estar pendientes de lo que hace el, de la Unidad Investigadora del IFT, como el actual comisionado presidente, Gabriel Contreras, trabajaron para la Consejería Jurídica de Enrique Peña Nieto.Rendición de cuentas, ¿a la fuerza? Al final, el director del, no pudo evitar rendir cuentas a su Consejo Directivo y este viernes tendrá que explicar la creación tan atropellada del Fondo de Protección de Pagos.El directivo quería que la sesión fuera por correo electrónico, pero ante la polémica que ha desatado el Fondo, la reunión tendrá que ser presencial ante funcionarios como laasí como un representante de la Confederación de Trabajadores de México, que lidera Carlos Aceves del Olmo; este último ha mostrado su inconformidad con el Fondo al dejar desprotegida a una parte de los trabajadores.