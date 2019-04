Disney-Fox hacen propuesta para la venta de Fox Sports

Ciudad de México.- The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox presentaron ya al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la documentación en la que proponen al auditor independiente que supervisará la desincorporación de los activos de Fox Sports en un plazo de seis meses, periodo prorrogable sólo una vez por seis meses más.De acuerdo con el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, Disney y Fox presentaron en tiempo esta propuesta y desveló que, hasta la mañana de este miércoles, no se ha conocido el nombre de algún potencial comprador de Fox Sports.“Ya se nos entregó la documentación, como parte de este procedimiento, para validar al auditor independiente y eso es algo que el IFT está revisando ya con cuidado, que no hay un plazo (para validar o rechazar al auditor), pero en breve será”, dijo el regulador a su salida del foro Conecta México que reúne a la industria de radiodifusión y telecomunicaciones en una serie de conferencias sobre el estado y futuro de ambos sectores.El Instituto Federal de Telecomunicaciones validó el 11 de marzo a The Walt Disney Company la compra de los activos de Twenty-First Century Fox en México, con una serie de condiciones que alcanzan a los mercados de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales en televisión restringida y particularmente en cuanto a los derechos de transmisión de eventos deportivos, por lo que el IFT ordenó entonces a Disney a desincorporar Fox Sports en un periodo máximo de seis meses y a no recontratar personal o recomprar ese negocio en al menos 10 años.El regulador encontró que aprobar esta fusión sin el desprendimiento de Fox Sports traería riesgos a la competencia en la provisión y licenciamiento de canales de TV de paga, en las categorías de contenido de “deportes” y los llamados programas “fácticos”, aquellos sobre contenidos culturales, documentales y realities, entre otros.En cuanto al licenciamiento de los contenidos audiovisuales en materia deportiva, el IFT observó que la concentración de Fox y Disney crearía un actor que controlaría 80% de las audiencias y eso afectaría la oferta y los precios de los contenidos, y ello no podría ser contrarrestado por otros competidores.