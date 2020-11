Disney Plus: no todos los dispositivos serán compatibles en México, estos sí

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Muchos mexicanos ya se decidieron a contratar Disney Plus (Disney+) tras su estreno en México y Latinoamérica para el próximo 17 de noviembre; sin embargo, no todos los dispositivos, pantallas y servicios de TV serán compatibles.



De acuerdo con Disney, para quienes contraten el servicio de streaming de un año con un costo de mil 359 pesos mexicanos deberán de contar con los dispositivos y pantallas compatibles.



Por esta razón, se lanzó una lista de las pantallas que sí podrán reproducir la nueva plataforma de entretenimiento streaming, la cual te compartimos a continuación.



Cabe recordar que la promoción de mil 359 pesos mexicanos al año será limitada, ya que estará disponible a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre; no más.



Televisiones



* Android TV (con Android 5.0 o posterior)



* Sharp serie AQUOS



* Sony serie Bravia



* LG (del 2016 o posterior con WEBOS 3.0 en adelante)



* Samsung TV (del 2016 o posteriores con vieo HD y sistema operativo Tizen)



* Decodificadores que usan Android TV como NVIDIA SHIELD TV y Mi Box.



Pon atención: si tienes una pantalla Samsung que usa SO Orsay no podrás acceder; ni siquiera por buscador.



Navegadores Web



* Chrome



* macOS



* Safari



* Edge



* Firefox



* Chrome S (Chromebooks)









Consolas



* PlayStation 4



* PlayStation 4 Pro



* PlayStation 4 Slim



* Xbox One



* Xbox One S



* Xbox One X



Lo sentimos para usuarios y fans de Nintendo Switch; por el momento, éste no tendrá acceso a Disney +. Quizás después, pero no podemos asegurar nada.



Air Play



* Apple TV (con tvOS 11.0 o posterior)



* Apple TV de 3ª y 4ª generación



* Televisores compatibles con AirPlay2



* Amazon Fire TV



Dispositivos móviles



* Android (con Android Lollipop 5.0 o posterior)



* Apple (iPad, iPhone, iPod Touch con iOS 11.0 o posterior)



* Amazon Fire Tablet (Tablets con Fire 5.0 o posterior)