Disney presenta a su primer personaje bisexual

"¡Soy bi! ¡Quiero escribir un personaje bisexual, maldita sea! Afortunadamente, mi terquedad dio sus frutos y ahora estoy muy apoyado por el liderazgo actual de Disney", dijo Terrace.

hizo historia al tener a la primera protagonista bisexual de Disney Channel, informóAunque algunos líderes de la compañía no estaban de acuerdo, la creadora de la serie animada,, compartió que logró tener el apoyo de otros y realizar una trama que retratara unaLa producción se centra en la historia dea, una adolescente de 14 años se ha sentido atraída por niños, pero recientemente también ha experimentado una relación con, un personaje femenino que la quiere invitar al baile de graduación.Esta no es la primera vez que Disney incluye a un; sin embargo, hasta este punto, se han representado en caracteres menores o no recurrentes.En el filme de este añose reveló que el personaje de la oficial Spector, con la voz de Lena Waithe, se identificaba como lesbiana.se convirtió en el primer programa en Disney Channel en el que un personaje descubrió que es gay, y en mayo, el cortometraje de Pixar Out presentó a un personaje principal homosexual en su lanzamiento de Disney+.