Disney y Make a Wish cumplirán deseos de niños con enfermedades críticas en México

Ciudad de México.- The Walt Disney Company Latin America se une una vez más a la misión de Make-A-Wish, para contribuir a cumplir los deseos de niños y niñas con enfermedades críticas.



Este año, Disney será el patrocinador corporativo de "La Noche de los deseos”, que se llevará a cabo en México de manera virtual el 10 de noviembre, organizada por Make-A-Wish para subastar árboles navideños y recaudar fondos con el fin de que la organización de beneficencia continúe cumpliendo deseos. Para este evento, además, Disney donará dos árboles tematizados que serán parte de la subasta.



Desde hace 40 años, Disney y Make-A-Wish colaboran para cumplir deseos.



Juntos han hecho realidad experiencias que no solo llevan alegría a las familias durante un momento especial, sino que también ayudan a niños y niñas a convertir el miedo en confianza, la tristeza en alegría y la ansiedad en esperanza.



Desde 1980, Disney y Make-a-Wish han hecho realidad más de 140 mil sueños alrededor del mundo. Bob Chapek, CEO de The Walt Disney Company, forma parte del Consejo de Make-A-Wish America.



Los dos árboles de Navidad que The Walt Disney Company Latin America donará para la subasta, están tematizados con los icónicos personajes de Disney, Mickey y Minnie, y con Disney+, la plataforma de streaming de la compañía que lanzará el 17 de noviembre en Latinoamérica. Ambos árboles, además, incluyen varios productos relacionados con estas temáticas.



Árbol tematizado de Mickey y Minnie



Por más de 90 años, Mickey Mouse y sus amigos han formado parte de la vida de millones de familias alrededor del mundo, usando la fuerza de su amistad como un símbolo de amor, bondad, y unidad universal.



Este árbol está abanderado por dos de los personajes más representativos de Disney: Minnie Mouse, quien ha sido un ícono de la mujer independiente, elegante, y divertida, que ayuda a la pandilla en infinidad de aventuras; y nuestro entrañable Mickey Mouse: un líder creativo y bondadoso que siempre invita a enfrentar los retos de la vida con optimismo.



Asimismo, esta pieza incluye decoraciones y ornamentos de edición limitada, colaboraciones con Adidas, y productos de las colecciones Disney de Catamarán, W Capsule y Adidas, además dos peluches de Mickey y Minnie con un atuendo navideño.