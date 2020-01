Disparan a mujer en CDMX; celular detuvo la bala que iba hacia su pecho

Escuchar Nota

“En todo momento he sufrido acoso por parte de mi expareja y sus empleados. Se la pasan vigilándome. Él me dijo que no me iba a dar nada y me iba a quitar a mi niña; que ya tenía arreglado todo con el juez; que el juicio se iba a tardar, lo que yo me quisiera gastar”, señala Rosaura.

“Me agaché y me cubrí con la puerta; el primer balazo lo recibió mi bolsa, pero como la traía cruzada en el pecho, la bala dio en el teléfono y eso me salvó”, relató.

El pasado miércoles,en la alcaldía Benito Juárez.La mujerque sufrió. Un juicio por la pensión y la custodia de su hija, de tres años de edad, sería el motivo.La víctima, de nombre Rosaura, afirmó que el pasado noviembre ya había sigo golpeada por unos agresores afuera del kínder de su hija.En esa ocasión intentó levantar la demanda en la Procuraduría capitalina, pero el Ministerio Público le dijo que no era nada grave, que sus lesiones sanaban en menos de 15 días y que mejor fuera a levantar una queja con un juez cívico. Dos meses después, fue atacada a balazos.“En noviembre fui al Ministerio Público y ahí, por la de mis hijos, no quiero ser un caso más de feminicidio”, declaró Rosaura aRosaura acusa a su expareja, quien sería sobrino del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, en la administración de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.Indicó que el miércoles por la mañana, afuera del colegio de su hija, cuando cruzaba la calle para subir a su auto, un hombre armado se le acercó, la baleó y luego escapó corriendo., los médicos le dijeron que no podían extraerla. “En lo que cabe estoy bien, podría estar muerta”, relató.Durante nueve años, Rosaura y Jesús Gabriel Bermúdez mantuvieron una relación.En diciembre de 2016 comenzaron los problemas, cuando larealizó un operativo en su casa de la colonia del Valle, y le decomisó a él 20 millones de pesos.La movilización federal se realizó en las casas seis, siete y ocho del conjunto habitacional Amores 1233. En su momento, se dijo, el dinero era del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, prófugo en aquel entonces.Rosaura responsabiliza a Bermúdez González de lo que le pueda pasar.