Disparos de armas movilizan a policías en EP

Eagle Pass, Tx.- El departamento de policía activa a varias unidades de la policía hacia un punto del bulevar Veteranos y la carretera del Indio a raíz de múltiples llamadas que reportaban detonaciones de armas de fuego.



El informe de la autoridad municipal indica que el incidente ocurrió alrededor de las 8:20 y fue atendido en cuestión de minutos pero lamentablemente no fue ubicado ningún sospechoso.



Dentro de las llamadas hechas al 911, la policía no estableció si él o los pistoleros disparaban hacia un objetivo específico.



Tampoco se recibieron informes de que alguien haya resultado lastimado y aunque la autoridad no dio a conocer si recogió casquillos sobre el pavimento como evidencia, sí efectuó un rastreo exhaustivo por la zona pero no obtuvo resultados positivos.