Dispondrá AMLO de 68 mil mdp al eliminar fideicomisos, sin control ni transparencia: Rosa Nilda

“Su gobierno incurrirá en los mismos vicios que imputa a los fideicomisos; quita dinero a programas sociales y prioritarios, para que el Gobierno Federal ejerza esos recursos con total opacidad”.



“Dice el Presidente que los fideicomisos eran un foco de corrupción y de manejo discrecional de recursos, por eso se justifica su extinción, pero su gobierno pudo optar por implementar mayores controles de transparencia sobre los mismos y problema resuelto, es decir, la solución estaba en sus manos, no en la extinción de los mismos”.

, pues el Presidente afirma que el país tiene finanzas sanas y resulta que ahora despoja del presupuesto a áreas estratégicas."Presume de ahorros por combate a la corrupción y por 'austeridad republicana' por 500 mil millones de pesos, pero si esto fuera cierto, con ese dinero no tendría necesidad de desaparecer los fideicomisos y el sistema nacional de salud no estaría en crisis", indicó.“Ante la insaciable voracidad del Gobierno Federal para seguir haciéndose de recursos públicos y continuar con el financiamiento de obras, ahora fueron por la segunda parte de los fideicomisos públicos, sin el más mínimo estudio financiero que permita establecer los que era viable extinguir y los que no, incluyendo en los 109 instrumentos eliminados, los destinados a la salud, campo, deporte, ciencia y tecnología, culturas y otras áreas”, expresó.