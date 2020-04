Dispuesto Jiménez a abandonar los Wolves

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las últimas semanas han sido muy agitadas para Raúl Jiménez, quien ha sido colocado en el radar de clubes de gran peso como Real Madrid, Manchester United y Tottenham, aunque él mantiene la calma, a la espera que se acomode todo.



Sin hacer mayores aspavientos, en una charla que sostuvo con el luchador Sin Cara en Instagram, el delantero de Wolverhampton afirmó que es feliz en el equipo en el que se encuentra y subrayó que solo saldrá de ahí si la oferta conviene a todas las partes involucradas.



“Yo estoy muy contento y agradecido. Me han tratado de maravilla y me dieron la oportunidad. Yo si me quedo aquí estoy feliz de la vida, pero nunca cierro la puerta a nada. Si llega algo y es bueno para todos, hay que analizarlo y ver qué se puede hacer”, sostuvo.







El delantero mencionó además que su paso por Atlético de Madrid y Benfica no fue como hubiera deseado, por lo que se siente en deuda, a sabiendas de que pudo haber hecho mucho más.



“No cambiaría nada de lo que ha pasado o no volvería atrás”, afirmó el delantero de Wolves.