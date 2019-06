Disputa crimen Valle de Toluca; más de 40 muertos

Los grupos de narcomenudeo se disputan la plaza de la capital del Estado de México, y por ello hay un repunte en los homicidios, destacó el secretario del ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno Bastida."Estamos pasando por una etapa de reacomodo del crimen organizado en el Valle de Toluca, no es un asunto exclusivamente del municipio, sino que impacta a Zinacantepec, Toluca, Metepec, Temoaya, entre otros”, aseguró el funcionario.De enero a junio de este año, las autoridades locales han iniciado 40 carpetas de investigación por homicidio doloso. Durante este último mes han ocurrido seis crímenes de este tipo y febrero ha sido el mes más violento de este año, con 10 homicidios, se acuerdo con datos de portal A Fondo Estado de México.Moreno Bastida descartó dar nombres de los cárteles que asolan la región de Toluca y agregó que las víctimas de estos delitos no son originarios de la zona y por ello “la gente de aquí puede sentirse segura, máxime si no está inmiscuida en este tipo de delitos”, afirmó.