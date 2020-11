Disputan HBO y Netflix tener Godzilla vs. Kong

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La pandemia de coronavirus ha obligado a que las películas se estrenen en plataformas de streaming. Un par de ejemplos son Mulán y próximamente Soul, disponibles en Disney Plus. Ahora, el lanzamiento de Godzilla vs. Kong, que está previsto para el 21 de mayo de 2021, apunta a que la producción también llegará a algún servicio de video bajo demanda. Netflix y HBO son los candidatos.





Según The Hollywood Reporter, Netflix hizo una oferta de más de 200 millones de dólares por la película (más de 4 billones de pesos). Sin embargo, Warner, la productora del filme, bloqueó el trato, mientras preparaba una oferta propia para su plataforma.



La publicación apunta que las decisiones sobre el destino de la cinta se están manejando de manera profesional y la decisión está en manos del CEO de Warner Media, Jason Kilar y la presidenta de Warner Bros, Ann Sarnoff.

Aparentemente los ejecutivos están ideando una oferta para un lanzamiento en streaming en HBO Max que, en teoría, también iría acompañado de proyecciones en cines.



“Planeamos lanzar Godzilla vs. Kong en cines el próximo año como estaba programado”, dijo un portavoz de Warner Bros.

Godzilla vs. Kong será la cuarta entrega de la franquicia y está dirigida por Adam Wingard. En el elenco destaca la participación de Eiza González, la joven estrella Millie Bobby Brown, el actor sueco Alexander Skarsgård, entre otros.