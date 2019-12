Disputan Pats, Bills, Texanos y 49s su futuro

Ciudad de México.- Hoy estará en juego el destino de cuatro equipos rumbo a postemporada.



Mientras Patriotas y Bills ponen en juego el liderato de la AFC Este, los Texanos de Houston están a una victoria de alzarse con el estandarte de la Americana.



Nueva Inglaterra necesita ganar en casa para asegurar la división por undécimo año consecutivo, mientras que los Bills van por el primero de los dos milagros que necesitan para darle vuelta a la tortilla y hacerse con la cima de su sector por primera vez en 24 años.



Los Texanos visitan Tampa Bay para enfrentar a unos Bucaneros que no conocen la derrota desde la Semana 11.



Por la Conferencia Nacional, los 49s de San Francisco, segundo lugar en el Oeste tras ceder la cima con su derrota de la Semana 15 ante los Halcones de Atlanta, necesitan ganar para meter presión a los Halcones Marinos de Seattle.



Cornada en el sur

En el papel, la encomienda de vencer a Tampa Bay para asegurar el liderato del Sur de la AFC no parece muy complicada para los Texanos de Houston, aunque los Bucaneros de Jameis Winston podrían tener algo que decir al respecto.



Pese a que sus aspiraciones de postemporada son nulas, Bucaneros aún le queda gas para hacerle la maldad a los Texanos, que no pueden permitirse un descuido con Tennessee al acecho en su división.



Houston supera a los Titanes por un juego en la carrera por del Sur de la Americana e incluso con la derrota podría pensar en el comodín.



Milagro en dos pasos

El siguiente gran reto de los Bills es ganar hoy en Foxborough para mantener viva la esperanza de ser campeones en el Este de la AFC por primera vez desde 1995.



De conseguir la proeza, los Bills todavía necesitarían vencer en casa a los Jets la próxima semana para completar la tarea.



A servir la mesa

Durante ocho semanas, todo fue felicidad en San Francisco. Los 49s llegaron a su noveno juego como el único equipo invicto de la NFL... hasta que apareció Seattle.



En sus manos está recuperar el liderato de su división. Para ello deben vencer hoy a los Carneros.