¿Diste positivo a Covid-19 y no tienes donde aislarte?, esto te interesa

Ciudad de México.- Como parte de las nuevas medidas para evitar contagios de Covid-19 y ampliar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, el gobierno capitalino informó la ubicación de los Centros de Aislamiento Voluntario (CAV) a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), los cuales están a disposición de la población diagnosticada con el virus que no tenga donde aislarse o que no desee contagiar a sus familiares.



Toda persona de 18 a 45 años de edad diagnosticada clínicamente o por medio de una prueba de Covid-19, que presente síntomas leves puede acudir a los siguientes CAV:



*CAV CENCIS. Con capacidad para 424 personas. Ubicación: Calzada de la Virgen 1800, colonia Ex-ejido de San Pablo Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, CDMX, C.P. 04800.



*CAV MÓVIL. Con capacidad para 320 personas. Ubicación: Calzada de la Virgen 1800, colonia Ex -ejido de San Pablo Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, CDMX, C.P. 04800.



Para más información se brindan los siguientes números telefónicos 56246500 ext. 81114268 y 81114306.



¿Qué persona no puede ser admitida en un CAV?



Las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica como:



*Diabetes

*Hipertensión arterial sistémica

*Obesidad

*Enfermedad pulmonar crónica (EPOC)

*Padecer algún tipo de cáncer

*Enfermedades que hagan que el sistema inmune se encuentre bajo.

*Enfermedades infectocontagiosas

*Embarazo y lactancia



Las personas que presenten alguno de los padecimientos y/o condiciones antes mencionadas deberán acudir a una carpa triage para recibir valoración médica y, de ser necesario, ser trasladados a una unidad médica Covid-19.



Si las personas positivas a Covid-19 presentan dificultad para respirar, son pacientes con sistema inmunológico debilitado o padecen una enfermedad crónica, deberán acudir a un centro hospitalario para recibir la atención especializada.



¿Cómo opera un CAV?



La persona que desee ingresar será evaluada médicamente para identificar si es candidato a permanecer en el CAV. Una vez aceptada, se le asignará una cama para su descanso y se le proveerá de alimento: desayuno, comida y cena.



El periodo de aislamiento será de 14 días a partir del ingreso; sin embargo, en el momento que la persona lo desee podrá solicitar su alta voluntaria, para lo cual firmará una hoja de egreso voluntario.