Distribuidores, los beneficiados con estímulo a gasolinas

Con todo y el estímulo fiscal a los combustibles que entró en vigor del 30 de marzo al 5 de abril, el nivel de los precios de las gasolinas se mantiene. El subsidio no va directo al precio final, sino al precio al que las adquieren quienes las distribuyen, así que los únicos beneficiados son ellos.“Los que se benefician son los vendedores de la gasolina porque son los que deciden, en función del libre mercado, si mantienen o bajan los precios. Ellos deciden si transfieren esa reducción del precio al consumidor”, dijo el economista Antonio Serrano Camarena. Con el estímulo fiscal, el gasolinero tiene libre un peso y 35 centavos por litro, en una demanda que se mantiene constante.Destacó que aunque existe más competencia entre los distribuidores, son un mar de firmas las que mantienen más de la mitad de las estaciones de servicio, por lo que se trata de un mercado “monopólico”, con lo que no hay incentivos para bajar los precios.“La ganancia que recibe el gasolinero con el precio de la gasolina es muy baja. Cuando sube la gasolina y el distribuidor no tiene dinero suficiente para pagarla, compra menos… lo que están haciendo es no reflejar estos incentivos para tener fondos y, cuando suba de precio, contar con el recurso suficiente para comprar el mismo volumen”, explicó Antonio Serrano.Lo correcto sería que el recurso que se reciba en impuestos se aplique en programas públicos como el mejoramiento del transporte urbano, agregó.