Distrito escolar multará a quien no use cubre bocas

Eagle Pass, Tx.- El Distrito Escolar de esta ciudad anunció que aplicará multas de hasta 250 dólares para aquel empleado o padre de familia cuyo estudiante que asiste a la escuela a recibir clase presencial, no use el cubre bocas mientras se encuentra en las instalaciones.



Esto fue informado por el superintendente, Samuel Mijares, quien refirió lo anterior ante los números elevados de contagios que se han tenido en las últimas semanas y para crear aún más conciencia en la comunidad educativa sobre el uso de la mascarilla.



Para eso, dijo que en todos los planteles donde se tiene la capacidad de tener al menos un oficial de la policía escolar realizando su labor, han sido informados por escrito sobre esta medida restrictiva.



Si se detecta que alguien no tiene el cubre bocas o si lo trae pero de manera incorrecta, se le dará primero una advertencia y a la segunda vez, se hará efectiva la multa.



Aprovechó para pedir a los padres de familia que recomienden a sus hijos a utilizar el cubre bocas, no solo en sus escuelas sino también cuando se encuentren fuera de la misma, pues la intención del órgano educativo es prevenir la propagación del Covid.



Cabe señala que, la medida en mención es la misma que el gobernador de Texas, Gregg Abbott, impuso hace algunos meses precisamente para combatir esta enfermedad.