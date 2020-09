Disuelve española su alianza con Gin Group

Escuchar Nota

“La compañía española de moda espera que las reclamaciones judiciales que mantiene con Gin Group y algunas de sus filiales se resuelvan lo antes posible para poder proceder al cobro de las deudas que el grupo mexicano aún no ha abonado”, declaró en un comunicado.



-La marca textil españolaanunció este martes latras las denuncias en el país de fraudes que ascienden a 360 millones de pesos (14.3 millones de euros o 16.7 millones de dólares).La empresa española informó que rescindirá los contratos de, su segundo mercado más grande, al “constatar” que Gin Group incrementaba su posición deudora, no reemplazaba las garantías bancarias, no devolvía la mercancía, ni cancelaba el saldo deudor.La respuesta ocurre después de que las empresaspresentaron la semana pasadacontra Adolfo Domínguez en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.Estas compañías acusaron a la firma textil deporque, aunque no había ventas por el cierre de las boutiques, directivos intentaron cobrar la mercancía con la emisión de facturas irregulares.