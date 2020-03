DJ nacionales ponen sabor al EDC 2020

Escuchar Nota

El #XXEDC arrancó con todo en su segunda jornada de actividades, y de los artistas que más han hecho disfrutar al público está @TOMandCOLLINS. ¡Chequen nada más qué tal estuvo el ambiente! pic.twitter.com/eHpmvIQ4LQ — Reforma Gente! (@reformagente) February 29, 2020

“Vamos regresando de Europa y hemos ido a Asia, pero nada como México. Es bueno ver más mujeres (en el cartel), más mexicana triunfando, también hombres, apoyamos todo lo mexicano”, aseguraron.

La segunda jornada delarrancó con talento mexicano, 27 grados centígrados y; como cada año, los headliners internacionales encabezaron el cartel, pero también se vio a muchosdemostrando lo que se hace a escala nacional.En el escenario principal, KineticField, se pudo escuchar aen punto de las 15 horas. El veracruzano, egresado de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey y el único dj mexicano que ha firmado con, puso a bailar al público con su propuesta, reconocida como una de las mejores a escala nacional. Una hora duró el show, que contó con el apoyo de visuales de diversos colores.El joven, que ha compuesto remixes para artistas como, fue elevando la energía entre los jóvenes que se reunían a su alrededor con los celulares arriba para grabarlo.Mientras tanto, en el escenario CircuitGroundsconquistaron con sus bits; los brazos, piernas y caderas bailaban a su ritmo, también las figuras inflables que portaban algunos fans y los tótems que iban desde Pikachu, hasta Ricky and Morty, animé japonés y superhéroes.En 2019, el dúo entró al, la más reconocida en la escena electrónica; además, lanzaron una canción en español junto a Reik, con el objetivo de llevar lo mexicano al mundo, y participaron por segunda vez en Tomorrowland.tocó a las 18 horas en el escenario BionicJungle, carpa que hicieron retumbar con su mezcla de techno, house, música disco y sonidos de rock; quienes estuvieron presentes se deleitaron con un show en vivo que hizo que todos saltaran sin parar con las manos arriba.“¡Arriba México!”, “¡Vamos México!”, “¡Los queremos México!”, fueron algunos de los gritos de Lemarroy, Tom And Collis y Zombies in Miami; los tres demostraron por quéEl viernes, las regiomontanas depusieron en alto el talento femenino, con un espectáculo que enalteció la cultura mexicana con máscaras de luchador y bailarinas con vestuarios tricolor; las gemelas platicaron con M2 y destacaron el papel de las mujeres.Y añadieron: “En la escena electrónica, ser mujeres es dar el ejemplo. Eso da pie a que haya más mujeres y que se sientan unas emprendedoras”.Ayer la jornada cerró con Tiesto, Diplo, Sasha y Sven Vath; por la tarde se presentaron Jonas Blue, Kayzo y Duke Dumont, entre otros.Hoy concluirá el EDC con la participación de la mexicana Mariana Bo, David Guetta, Armin Van Buuren y Kshmr.