DJ TIësto lanza nuevo álbum inspirado en Londres

“Escribimos y grabamos la mayoría de las canciones en 6 semanas en Londres. Eso es básicamente el porqué del nombre; me inspiré en la ciudad y los artistas de Inglaterra”, escribió en su cuenta de Instagram, sobre el álbum que también cuenta con la colaboración del rapero The Kid Daytona, el DJ Dzeko, el rapero Preme y la cantante Kamille.



El DJ neerlandés Tijs Michiel Verwest reconocido artísticamente comoThe London Sessions en el que colaboró con importantes figuras musicales como Post Malone, Rita Ora y Snoop Dogg., tal como lo indica el nombre del mismo.Previo al lanzamiento, TIësto adelantó los temas Jackie Chan; en colaboración con el cantante estadounidense Post Malone, y Ritual; junto la cantautora británica Rita Ora y el DJ inglés Jonas Blue, además, al LP se sumaron temas como Nothing Really Matters interpretada por la cantante inglesa Becky Gill.Uno de los temas más elogiados por el público, fue On My California, con la participación del canadiense Shaun Frank y el rapero Snoop Dogg, así como God is a dancer, con la voz de la cantante británica Mabel.Los fanáticos del DJ no tardaron en expresar su emoción por el lanzamiento:, escribieron algunos internautas entre comentarios en su cuenta e Instagram.