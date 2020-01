Djokovic lleva a Serbia a la Final de la ATP Cup

Escuchar Nota

Madrid.- El tenista Novak Djokovic hizo válidos los pronósticos, con algo de sufrimiento, y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev para clasificar a Serbia a la final de la ATP Cup que se jugará el domingo.



Djokovic, número dos del mundo, y Medvedev, cuarto en la lista, se vieron las caras el sábado en la Ken Rosewall Arena, donde el primero se impuso por parciales de 6-1, 5-7 y 6-4, luego de dos horas y 48 minutos para poner el 2-0 en la serie y asegurar su boleto a la final.



El choque entre dos de los mejores del mundo en la actualidad no decepcionó, mismo que vivió diferentes momentos, al inicio con un total dominio del ex número uno del orbe.



“Nole” le rompió el servicio a Medvedev dos veces en la manga inicial, primero para adelantarse 3-1, le repitió la dosis para el 5-1 y con su servicio consumó la ventaja en un partido que parecía un paseo para el oriundo de Belgrado.



El segundo set comenzó con el mismo ritmo, pues Djokovic sumó un “break” más para el 1-0, pero llegó la reacción de Medvedev, quien le pagó con la misma moneda en dos ocasiones para remontar y adelantarse 3-1.



La frustración de que las cosas no salían como quería provocó la explosión de Djokovic, que se desquitó con su raqueta y la destrozó contra el suelo, lo que al parecer le permitió liberar tensión y recuperarse para igualar 4-4.







Medvedev lo hizo correr de un lado a otro de la cancha, con “dejaditas” sumó puntos y se ganó aplausos para enfilarse al 7-5 que igualaba el partido y obligaba al tercer set.



Los largos peloteos que emocionaron a la gente, puntos espectaculares y emoción entregaron ambos tenistas. Medvedev desperdició tres oportunidades de rompimiento, Djokovic concretó una y así se resolvió el partido a su favor y aseguró la serie para Serbia.







El triunfo de Djokovic se sumó al que había logrado Dusan Lajovic sobre Karen Khachanov, por parciales de 7-5 y 7-6 (7/1) en 1:49 horas para adelantar a Serbia.



Lajovic concretó su única oportunidad de rompimiento en el primer set para tomar ventaja en un duelo muy reñido, el cual tuvo que definirse en “muerte súbita” en el segundo, donde el serbio fue muy superior para quedarse con la victoria.



En espera del resultado del partido de dobles entre Serbia y Rusia, el cual no tendrá ningún efecto en el resultado final de la serie, la escuadra liderada por Novak Djokovic estará en la final el domingo ante la que resulte vencedora de España y Australia.