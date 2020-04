Doble de Milla Jovovich gana juicio contra Resident Evil

Escuchar Nota

"Extraño mi vieja cara. Extraño mi viejo cuerpo. Extraño mi antigua vida. Al menos ahora finalmente tengo una sentencia judicial que demuestra que esta hazaña fue mal planeada y que no fue mi culpa", dijo Jackson.



, la doble de acción de, ganó la demanda contra la producción de Resident Evil: Capítulo Final, tras perder un brazo durante la filmación.que se dirigía hacia ella durante la escena.En consecuencia,, perdió su brazo izquierdo, su columna quedó torcida, sufrió parálisis en la parte superior izquierda de su cuerpo hasta el cuello, tuvo un hombro dislocado, el pulgar cortado, los pulmones perforados y las costillas rotas.De acuerdo con The Hollywood Reporter, en septiembre de 2019, Jackson presentó una demanda y el tribunal en Sudáfrica dictaminó que la escena estuvo "planeada" y "ejecutada" negligentemente por la compañía local Bickers Actions S.A., encargada de operar la cámara y el vehículo de filmación.Jackson acusó al director Paul Anderson, al productor Jeremy Bolt, Tannhauser Gate Inc., y a Bolt Pictures Inc., de que ella sustituiría a Jovovich en una secuencia de pelea.Además, aseguró que de último minuto le ordenaron grabar una escena de motocicleta peligrosa y técnicamente compleja en condiciones climáticas adversas.