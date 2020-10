Doctores confirman aumento de seguidores en redes sociales por Covid

Escuchar Nota

"Antes de la pandemia utilicé muy poco las redes sociales, de hecho, hasta con un poco de aversión y todas mis publicaciones eran cerradas. Ahora que vi la grave situación, empecé a opinar a través de ellas", dice.

El Fiasco del Siglo: México apuesta a la estrategia equivocada ante la pandemia de COVID-19. (Manuscrito completo). https://t.co/GqvOXLIq2s — Laurie Ann Ximénez-Fyvie (@lximenezfyvie) May 8, 2020

"Escribí una reflexión sobre la pandemia y se la envié al escritor Aurelio Asiain, poeta y escritor muy connotado que tiene muchos seguidores en Twitter, la leyó y la tuiteó", narra.



El presidente de México declaró que no hay rebrote. Estoy de acuerdo con él. Aquí seguimos en el primer, único e interminable brote de COVID-19 que no han podido controlar. Lo que tenemos es el inicio de un repunte. Entrevista de hoy con @MLopezSanMartin: https://t.co/yol02O2I0f. — Laurie Ann Ximénez-Fyvie (@lximenezfyvie) October 23, 2020



"Llevamos casi cuatro meses dando atención temprana con una red de médicos a través de WhatsApp, ahorita hemos tratado, más o menos, unos 480 pacientes, pero es muy complicado hacerlo por chat, por eso surgió la plataforma".

LaurieM, aumentó sus seguidores en Twitter de 230 a 31 mil durante este periodo, platica."Soy investigadora y he sido académica por 27 años, si hay un momento en el que es mi obligación profesional alzar la voz, es ahora"."Fue una locura y todo mundo me empezó a seguir, me da gusto no haberme echado para atrás porque ahora veo la importancia de las redes sociales en una perspectiva completamente diferente".Incluso, para procurar contestar todo lo que le llega, activó los mensajes directos, narra laEntre el contenido que ha compartido está un formulario para que la población registre sus mediciones de oximetrías.Además, se alió con otros doctores para crear "Salvemos con ciencia", plataforma independiente para proporcionar, de forma segura, servicios de salud a distancia, gratuitos y accesibles.En ella participan un equipo de científicos y médicos que también tiene presencia en redes, como Francisco Moreno Sánchez, especialista en medicina interna e infectología.