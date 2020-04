Doctores denuncian condiciones deplorables en Centro Médico Siglo XXI

Escuchar Nota

Ciudad de México.-En condiciones deplorables, trabaja personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Los lockers están a la intemperie, bajo lonas, en condiciones deplorables, a un costado de material usado y desechos que podría causar contagios de coronavirus.



Estos son los lockers de especialidades. La gente se tiene que vestir aquí, esto es desde diciembre, estamos con un par de lonas”, denunció un trabajador.



En esas condiciones trabaja el personal del Hospital de Especialidades, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México.



Epidemiológicamente y sanitariamente eso está mal, pone en riesgo a los trabajadores y pone en riesgo también a los pacientes. No es correcto, ni es seguro tampoco”, reiteró un doctor del Centro Médico Nacional Siglo XXI, CDMX.



Los lockers de los trabajadores están a la intemperie, bajo lonas, en condiciones deplorables, a un costado de material usado y desechos del hospital. Están ahí porque, dicen, desde diciembre están remodelando el lugar donde estaban antes estos vestidores.



La zona de casilleros se convirtió en un foco de infección. No hay botes de basura, el personal guarda sus pertenencias y se cambia entre guantes y cubrebocas usados. También entre ropa sucia utilizada en los quirófanos, incluso hay quienes han optado por abandonar su ropa ahí.



Esto es muy importante por la pandemia que estamos viviendo, claro que hay preocupación, porque nos podemos contagiar fácilmente todos, todo el personal”, dijo el doctor.



Los vestidores de los trabajadores no son los únicos en condiciones insalubres, también el de los médicos.







Están sucios, en el piso hay latas de cerveza, cubrebocas usados, hay ropa sucia de quirófano, el piso está sucio, hay residuos de comida, los baños también están cochinos, no hay jabón y no hay papel para limpiarse ni secarse las manos, estos son focos de infección, y están para ya entrar a quirófano y están enfrente de la unidad de trasplantes.



Durante esta contingencia, en los vestidores de los médicos los doctores y enfermeros dormitan en el piso sucio, a un costado de uniformes usados en el de los trabajadores, a falta de bancas, tiraron casilleros y les colocaron cartones y a falta de sillas improvisaron algunas con desperdicio de madera.



Ponen en riesgo a los pacientes, y más que ahí se le da atención a pacientes con todo tipo de enfermedades, pacientes trasplantados, pacientes con algún inmuno compromiso, en fin pacientes graves”, concluyó el doctor.



