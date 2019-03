Documental sobre populismo, campaña negra contra AMLO

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que hubo campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador por la difusión del documental El Populismo en América Latina en la contienda electoral de 2018, a través de una triangulación de recursos del Consejo Mexicano de Negocios, la constructora OHL, allegados al ex presidente Enrique Peña Nieto y hasta por el desvío de programas sociales de las secretarías encabezadas por Rosario Robles en el sexenio anterior, al Estado de México.Nieto Castillo anunció que interpondrá una denuncia por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República y por delitos electorales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral.En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el objetivo es que “la Cuarta Transformación aporte como uno de sus logros que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos.“El propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral.“Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral. Que todo esto se tome en cuenta para que se piense”.Santiago Nieto explicó que el Consejo Mexicano de Negocios dio 96 millones 900 mil pesos entre julio y septiembre de 2017 a la consultora digital CONAXIS S.A. de C.V. que a su vez transfirió 18 millones 500 mil pesos a Piña Digital S. de RL de CV SA, la empresa que realizó el documental El Populismo en América Latina que incluye a López Obrador.Además transfirió 34 millones de pesos a Martha Matilde Mejía Montes quien a su vez le entregó 418 mil dólares a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez para que a través de su empresa TV Promo SA de CV y Grupo TV Promo SA de CV también financiara y promoviera la campaña sucia.En la conferencia de prensa del Presidente, el titular de la UIF también acusó al Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV de enviar a la misma empresa TV Promo, 47 millones 900 mil pesos para dicho documental y recibió transferencias de 186 millones de pesos de OHL México Sab de CV “empresa relacionada con el pasado gobierno priista” y 2 millones 500 mil pesos provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México.Además de recibir 14 millones de pesos entre abril de 2017 y julio de 2017 provenientes de Servicios Administrativos Peñoles SA de CV “empresa dedicada a la minería con sede principal en Torreón, Coahuila, sin aparente justificación; y 3 millones 600 mil pesos de Kimgo Servicios Empresariales SA de CV que presta servicio de restaurante bar pero que está en la lista de personas bloqueadas del SAT".Por lo que el funcionario acusó a esta empresa, propiedad de los hermanos Berrueto de “operaciones fuera de su perfil transaccional, operaciones efectuadas de manera estructurada sin permanencia de recursos en la cuenta, ser una posible empresa fachada y utilizada para desviar recursos de Sedesol y Sedatu durante la gestión de María del Rosario Robles Bengala”.El Gabinete de Comunicación Estratégica envió un comunicado en el que sostuvo que las declaraciones de Nieto “representan una violación flagrante a la presunción de inocencia, además de violar el secreto financiero y la protección de datos personales a los que están obligadas las autoridades.“Bufete de Proyectos Información y Análisis ofrece plena colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de hechos y deslinde de responsabilidades pero exige que el manejo de la información publicada respete el derecho de terceros. Asimismo, se reserva el derecho de acudir a las instancias de justicia a manera de acreditar el apego estricto de la empresa a las leyes nacionales”.Y aclara que las transferencias con TV Promo “tuvieron lugar en septiembre de 2017, antes del inicio formal del proceso electoral oficial y de la definición de candidatos, y casi medio año del inicio de las campañas presidenciales”.El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) rechazó categóricamente haber participado en una campaña de desprestigio hacia los candidatos a la presidencia en la pasada contienda electoral en el país.En un comunicado el organismo que dirige Antonio del Valle Perochena, señaló que el CMN es un organismo apartidista y comprometido con impulsar el desarrollo de México."Reiteramos que el CMN trabaja en estricto apego a la ley", aseveró el organismo empresarial."El Consejo Mexicano de Negocios desarrolla diferentes iniciativas, campañas publicitarias y eventos enfocadas a promover la labor empresarial como elemento fundamental del crecimiento económico y social de México, entre ellas: Fuerza México, Éntrale, apoyo al proceso de modernización de T-MEC, y el Centro de Competitividad de México, entre otras", afirmó.Expuso que para este fin el Consejo se apoya de diversas empresas prestadoras de servicios de creatividad, diseño, producción, comunicación, entre otras."Los pagos y transacciones a los que hace referencia el documento publicado el día de hoy por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda corresponden a la ejecución de estas iniciativas", destacó.En ese sentido señaló que los miembros del CMN, "estamos comprometidos con México, colaboramos, como lo hemos hecho siempre, con las autoridades de los tres niveles de gobierno de todos los partidos políticos de nuestro país".