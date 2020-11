Documentos desclasificados revelan cómo EU planeó derrocar a Salvador Allende

Escuchar Nota

Los documentos, que antes eran secretos y al final fueron desclasificados,y unas posibles respuestas de Estados Unidos.Varios días después de la toma de posesión de Salvador Allende, que cambió la historia de Chile, Richard Nixon convocó a los miembros de su Consejo de Seguridad Nacional a una reunión formal sobre qué medidas políticas debería tomar EEUU hacia el nuevo gobierno chileno de la coalición electoral Unidad Popular.Así, el secretario de Estado, William Rogers, se opuso a la hostilidad y la agresión hacia Chile. El secretario de Defensa Melvin Laird aseguró que era necesario hacer todo lo posible para dañar a Allende y “echarlo abajo”., explicó Nixon.Por lo tanto,, destaca la NSA.Con motivo del 50 aniversario de la toma de posesión del presidente chileno, la NSA publicó una colección de documentos que proporcionan una información detallada de cómo y por qué el presidente Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, definieron y siguieron una política de desestabilización en Chile. Este último afirmó años después que estas operacionesLos documentos con deliberaciones y decisiones detalladas muestran las tergiversaciones a lo largo de los años por parte de los antiguos actores políticos, Kissinger entre ellos, de la verdadera intención de la administración de Nixon hacia el gobierno de Allende.El alboroto alrededor del papel clandestino de los Estados Unidos en Chile condujo a la primera investigación importante sobre las operaciones secretas del país norteamericano, las primeras audiencias públicas, así como la primera publicación de un importante estudio respecto a este caso Acción secreta en Chile, 1963-1973, redactado por el comité especial del Senado presidido por el senador Frank Church., declaró el político en aquel entonces.los investigadores del Senado no tuvieron acceso a los datos históricos completos, incluidas las deliberaciones y decisiones de la Casa Blanca sobre Chile en los días previos y posteriores a la toma de posesión de Allende.Inmediatamente después de las revelaciones de Hersh, el presidente Ford reconoció las operaciones secretas de la CIA, un hecho que no tuvo precedentes.Según los documentos revelados, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Henry Kissinger,Otros ex funcionarios estadounidenses que participaron en las operaciones anti-Allende también intentaron reescribir la historia de la intervención en Chile. Así, el exoficial de la CIA Jack Devine afirmó que esta organización simplemente estaba apoyando a los opositores políticos de Allende y estaba asegurándose de que el presidente socialista no desmantelara las instituciones democráticas.Sin embargo, esta versión es completamente refutada por los datos desclasificados por la Casa Blanca, que revelan que el Departamento de Estado de EEUU, que temía verse envuelto en un escándalo internacional por intentar derrocar a un presidente legítimo de un país latinoamericano, optó por una política prudente de coexistencia, al tiempo que apoyaba a los partidos de la oposición y reforzaba sus posibilidades de predominar en las elecciones de 1976.Si se demostraba que Washington había violado su propia política de respetar los resultados de unas elecciones democráticas, este hecho socavaría la confianza internacional en EEUU y aumentaría el nacionalismo contra el país norteamericano, lo que sería utilizado por el Gobierno de Allende para consolidar su posición entre los chilenos y ganar influencia en el resto del hemisferio, argumentó la Mesa de Asuntos Interamericanos en un documento informativo durante el debate interno sobre cómo responder a la toma de posesión de Allende.Al mismo tiempo, los documentos también descubren que Kissinger rechazó enérgicamente esta opción y convenció al presidente Nixon de optar por un esfuerzo para desestabilizar el gobierno de Allende. Según los documentos revelados, Kissinger tuvo mucha influencia en el proceso para socavar el poder del mandatario chileno. Cuando le quedó claro que los esfuerzos de la CIA para llevar a cabo un golpe de estado antes de la toma de posesión de Allende probablemente fracasarían, el consejero de Seguridad Nacional compartió con Nixon sus argumentos para una estrategia agresiva a largo plazo.pero presentarla como una diplomacia positiva hacia su gobierno.Seis días después de la toma de posesión de Salvador Allende, fue emitida la directiva que autorizó a los funcionarios estadounidenses a colaborar con otros gobiernos de la región, especialmente Brasil y Argentina, para coordinar los esfuerzos contra Allende, bloquear los préstamos bancarios multilaterales para Chile, influir en el valor de mercado internacional para afectar las principales exportaciones de Chile y así perjudicar su economía.