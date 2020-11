Doja Cat, brilla una nueva estrella

Escuchar Nota

Ciudad de México. En una ceremonia en la que hubo una audiencia limitada y con estrictos controles de sana distancia, la cantante Taylor Swift se coronó como la gran ganadora en los American Music Awards al ser elegida como la Mejor Artista del Año, la Mejor Artista Femenina en la categoría de Rock/Pop y haber sido elegida a Mejor Video Musical por el tema Cardigan.



“Ustedes han sido más que increíbles desde que empecé mi carrera. A pesar de la distancia, de que no nos hemos podido ver en conciertos, me siento muy conectada a todos. La razón por la que no pude estar con ustedes es que estoy grabando toda mi música en este estudio y sólo quiero decirles que les amo”, expresó en un video Swift, quien con estas tres preseas ya sumó 32 American Music Awards, colocándose como la artista que más ha ganado en dichos premios.



Aunque Swift se convirtió en la reina de la noche, el trono del rey lo obtuvo The Weeknd, quien con una cara completamente vendada, que era parte de una caracterización, subió al escenario para recoger los premios a Mejor Álbum Soul/R&B por After Hours, Mejor Artista Masculino dentro de este género y Mejor Canción Soul/R&B por Heartless. The Weeknd, canadiense cuyo nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye, tuvo una participación musical durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles al interpretar In Your Eyes y Save Your Tears.





Con 25 años, la californiana Amala Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat, se coronó como la Nueva Artista del Año y sumó a este triunfo el American Music Award a Mejor Intérprete Femenina de Soul/R&B por el tema Say So, uno de los favoritos en TikTok.









En el rubro de lo latino, Bad Bunny obtuvo el American Music Award a Mejor Álbum Latino por YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana). “Le dedico este premio a todos mis fans, así como a todos los latinos que están controlando el mundo”, expresó el puertorriqueño de 26 años a través de un video.



De igual manera, Bad Bunny fue el encargado de anunciar a Becky G como la ganadora del premio a Mejor Artista Femenina en la categoría latina. La joven de ascendencia mexicana dedicó su premio a los migrantes, así como a su abuelo y dejó en claro que cada una de las decisiones que toma en su carrera las toma pensando tanto con la cabeza mexicana y estadunidense.



“Todo esto ha sido una aventura y lo sigue siendo. Son momentos que estoy exactamente donde tengo que estar”, escribió Becky G en su cuenta de Twitter.



Luego de haber subido al escenario para recibir su premio, Becky G le dio la batuta a JLO y Maluma, quienes pusieron el toque sensual al interpretar Pa’ Ti y Lonely.



Con un body negro y algunas partes con transparencias, Jennifer Lopez mostró su lado candente al subirse a un piano e invitar al colombiano a que su pusiera encima de ella mientras compartían el escenario.



La cantante británica Dua Lipa se llevó hasta Londres el premio a Mejor Canción Pop/Rock por Don’t Start Now y aunque no estuvo en Los Ángeles, Dua Lipa ejecutó un número musical junto a seis bailarinas, todas ellas vestidas de azul con el corte de fondo Levitating.







El rap y hip hop fue conquistado por Cardi B y Megan Thee Stallion al llevarse el premio de Mejor Canción del Año gracias a WAP.



La presencia asiática en la ceremonia se dio con la banda de k-pop BTS, quien mandó un video para agradecer el American Music Award a Mejor Grupo o Dúo de Pop Rock. Asimismo, cerraron la premiación con el tema Life Goes On, mismo que fue grabado previamente.



En el rubro del Country el tema 10,000 Hours, colaboración entre Dan+Shay y Justin Bieber, se ubicó como la Mejor Canción dentro del género. Este trío creativo obtuvo también el premio a la Mejor Colaboración del Año.



Cabe señalar que la ceremonia, que tuvo tres horas de duración y que fue conducida por la actriz y cantante Taraji P. Henson, arrancó con la presencia de Justin Bieber, quien inauguró la velada con los temas Lonely y Holy. Tras haber ejecutado estas canciones hizo un dueto con Shawn Mendes al interpretar Monster. Ya en la recta final de la ceremonia, Shawn Mendes, quien hoy estrena un documental y el 4 de diciembre lanzará nuevo disco, volvió a pisar el escenario para cantar Wonder, palabra que se tatuó hace unas semanas.



Otro de los números musicales que amenizaron la velada fue el que protagonizaron Katy Perry y Darius Rucker al cantar, acompañados de la guitarra, Only Love.



El escocés Lewis Capaldi también se sumó a los números musicales con Before You Go, tema que hace referencia al suicidio de la tía del cantante.



La sensación de 18 años, Billie Eilish también subió al estrado para interpretar Therefore I Am, tema que ella compuso y cuyo video dirigió con un celular.



Otros números musicales fueron los del rapero Lil Baby, quien interpretó Emotionally Scarred, tema sobre salud mental, y Dan+ Shay, quienes cantaron I Should.