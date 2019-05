Dólar ‘golpea’ al peso tras anuncio de Trump contra México

Tras el anuncio del arancel impuesto a México por Donald Trump, el dólar se apreció frente al peso mexicano de una manera abrupta alcanzando una cotización de 19.61 hasta las 19:50 horas.Hace unas horas, el presidente Donald Trump anunció que desde el próximo 10 de junio se impondrá un arancel del 5% a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos.Hasta poco después de las 19:15 horas de este jueves el dólar se cotizaba a 19.50 pesos, cifra promedio del día.El mandatario acusó a México de no hacer nada para endurecer las leyes en materia migratoria y amenazó con realizar aumentos graduales a este impuesto hasta que no el gobierno de México no tome las medidas necesarias.Hace apenas unas horas el Washington Post había publicado que Trump preparaba un paquete de impuestos contra México.