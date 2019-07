Dolorosa derrota del ‘Tri’ femenil en Lima 2019

En medio de un duelo ríspido y con fallas muy claras a la defensiva, la Selección Femenil cayó 2-1 ante su similar de Paraguay, que luego de este resultado se fue al frente del Grupo A al sumar 4 puntos.Esta derrota cayó mal en el ánimo del equipo dirigido por Christopher Cuellar, pues ahora están obligadas a vencer a Colombia en el último encuentro de la Fase de Grupos, el próximo sábado.El Tricolor fue sorprendido con un gol de vestidor por parte de Laurie Cristaldo, quien puso adelante a la Albirroja al minuto 7.La portera mexicana, Cecilia Santiago, falló al rechazar el balón, dejándolo en el área para Cristaldo quien no perdonó en el contrarremate.El cuadro nacional comenzó a apretar y a generar diversas opciones, aunque con cierta desesperación por encontrar la igualada.Al minuto 36, Stephany Mayor consiguió el 1-1 aprovechando un pase por la banda derecha de parte de Kiana Palacios, quien se colocó como extremo para ir a buscar balones para acarrear al área penal.Sin embargo, el gozo duró muy poco, pues al 44', Fabiola Sandoval puso el 2-1 luego de tomar mal parada a la zaga nacional.En el complemento, el Tri cayó en desesperación al no poder encontrar los espacios para haberle daño a las paraguayas.El juego ríspido estuvo a la orden día para frenar los desdobles de las mexicanas.Ni los ingresos de Katty Abad y Jacqueline Ovalle le dieron claridad a la ofensiva nacional.Charlyn Corral no pudo quitarse la marca y sus disparos salieron desviados y sin fortuna.