Domésticas ya se pueden afiliar al Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este sábado entran en vigor las reglas de carácter general para la prueba piloto de la incorporación de las trabajadoras domésticas al Régimen Obligatorio del Seguro Social.En el acuerdo, firmado el pasado 30 de enero y publicado en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF), se señala que las reglas tienen por objeto establecer facilidades administrativas para contribuir a garantizar a los trabajadores domésticos el derecho a la salud y la seguridad social.Aclara que el lenguaje empleado en las reglas no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.El texto publicado en el DOF determina que los patrones podrán optar, en esta prueba piloto, por afiliar a las personas trabajadoras del hogar, para lo cual el IMSS pondrá a disposición el trámite digital en su página http://www.imss.gob.mx o en la subdelegación más cercana a su domicilio.De acuerdo con las reglas, la recepción del pago de las cuotas obreropatronales se considerará como la presentación del aviso o movimiento afiliatorio de alta.Con el pago de la cuota, que debe hacerse por adelantado cada mes, los trabajadores acceden a los seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de guarderías y prestaciones sociales.Para obtener el formato de pago, se deberá presentar nombre completo del patrón, domicilio y, de manera opcional, su CURP. Asimismo, nombre completo del trabajador, número de seguridad social (NSS), domicilio, salario base de cotización mensual y CURP (de llevarse a cabo de forma no presencial).En caso de no contar con su NSS, las personas trabajadoras del hogar pueden tramitarlo en la página del IMSS, en la aplicación móvil IMSS Digital o en la subdelegación que corresponda a su domicilio.El Instituto precisó que se tendrá hasta el día 20 de cada mes para realizar el pago de las cuotas obrero patronales, a efecto de iniciar la cobertura el primer día del mes inmediato siguiente al pago.En caso de que el día 20 del mes sea día inhábil, la fecha límite de pago será el primer día hábil inmediato posterior.Tratándose de trabajadores del hogar que laboren exclusivamente para un patrón durante todo el mes (ya sea de planta, es decir que habiten en la misma casa que el patrón, o de entrada por salida), este último deberá cubrir la totalidad de las cuotas correspondientes al periodo.En caso de que el trabajador labore con más de un patrón, cada uno de ellos deberá cubrir el monto correspondiente a las cuotas obreropatronales proporcionales a los días que el trabajador labore con él.Tanto el trabajador doméstico como el patrón deberán conservar los comprobantes del pago de las cuotas obreropatronales.A la entrada en vigor de la prueba piloto, las trabajadoras domésticas que se encuentren incorporadas voluntariamente al Régimen Obligatorio del Seguro Social permanecerán inscritos en el mismo hasta el término de su cobertura.A partir de la presentación de este programa piloto, el IMSS tendrá 18 meses para presentar una iniciativa de ley que haga obligatorio la incorporación al Seguro Social de todos los trabajadores.