Domina ambiente de pánico; paraliza coronavirus actividades

“No se realizaron filtros, al menos a mí no, viajé de Italia a Madrid y de Madrid a México y precisamente hoy (27 de febrero) acabo de llegar a Saltillo a la Central”, informó.



, la joven saltillense que recién llegó de Europa, relató cómo se encuentra la situación en Italia tras la detección de casos de; dijo que el ambiente es de pánico, pues la desinformación y las noticias fatalistas han imperado en el país. “Las personas están poco informadas, en las noticias han sido muy fatalistas y por este motivo han incurrido a realizar compras de pánico, incluso a caer en acciones de discriminación, pues creen que las personas de origen asiático ya traen consigo el virus”, externó.Por su parte,para tomar un camión de pasajeros con destino a Saltillo, ciudad a la que llegó sin recibir atención de ninguna institución médica, respaldó lo dicho en materia de falta de filtros de salubridad en territorio nacional.Mientras tanto, el secretario de Salud del Estado,, presidió una sesión de trabajo con 100 especialistas de las 8 Jurisdicciones Sanitarias para coordinar el Plan Estatal de Contingencia para la Atención del Coronavirus.El funcionario detalló. “Contamos con el personal capacitado y la infraestructura para atender esta posible situación en Coahuila”, dijo.Enfatizó que elinició una campaña para dar a conocer a la población los síntomas y las principales medidas preventivas.“Ahora, por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solísy cuenten con lo necesario para atender algún posible caso”.Bernal Gómez especificó que en Coahuila se cuenta con 15 hospitales preparados con áreas de aislados y ventiladores.Un caso sospechoso deen laMéxico, otro eny uno más enson investigados, informaron tanto la la Secretaría de Salud federal como la autoridad en Mexicali."Tenemos un paciente sospechoso de #COVID19, hospitalizado en @RespiraINER. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el InDRE", informó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, vía Twitter.Mientras que en el boletín epidemiológico se informó que, quien fue tratado de forma ambulatoria por encontrarse estable.Además, en la frontera norte se indicó que el caso es el de, que estuvo recientemente en Europa y después viajó a Los Ángeles antes de volver al país.Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que; de 75 a 78 millones de personas infectadas.El subsecretario señaló que en caso de que el coronavirus en México tuviera una propagación comunitaria,; es decir, una tercera parte del país podría contagiarse de Covid-19, lo que no significa que todos los casos sean graves."Los números de afectados, hay algunas estimaciones de que, hablaríamos de 75 a 78 millones de personas infectadas y de esos cerca de 10% o 12% podrían tener síntomas, que son entre 8 a 10 millones y de estos 2 a 5% presentaría enfermedad grave y tenemos que dejar claro que no se está exento de que al llegar el virus y hay propagación comunitaria generalizada pudiera haber muertes", refirió.Dos pasajeros del crucero MSC Meraviglia, anclado frente a las costas de, padecen influenza, informó la secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre.La embarcación arribó desde ayer a Cozumel, sin embargo, no ha podido desembarcar porque se esperaban los resultados de pruebas de laboratorio ante sospechas de coronavirus."Las pruebas de laboratorio realizadas a dos pasajeros del crucero. Esta es una enfermedad viral común en todo México", informó anoche la funcionaria en su cuenta de Twitter."Las acciones de sanidad confirman la solidez del sistema de vigilancia epidemiológica", agregó.El crucerofue rechazado en Jamaica y las Islas Caimán el miércoles.El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó por la mañana que “sería inhumano” no permitir el desembarco de los turistas.Mientras que el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se sumó a Cozumel a la negativa de recibir un crucero por temor.En la primera quincena de febrero,, de Holland America Line, atracara en sus puertos ante sospechas de un brote de coronavirus a bordo.El crucero tenía previsto, pero la Administración Portuaria Integral negó el permiso debido al temor en torno del coronavirus, afirmó Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (Amepact).Aseguró que la naviera realizó los protocolos de limpieza, pero aún así, sin justificación técnica, la API de Mazatlán negó el arribo del barco.Mitigar, no contenerAcompañado por Oliva López Arellano, secretaría de Salud de la Ciudad de México; José Luis Alomía, director de Epidemiología y autoridades del IMSS e ISSSTE, el subsecretario indicó que la próxima semana comenzará la fase tres de "Preparación", que consiste en realizar simulacros e informar a la sociedad sobre este virus, a partir de distintos sectores."No existe aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad, de este COVID-19, sino que se aspira a limitar el daño, a proteger a la población más vulnerable, garantizar la pronta y eficaz atención de los casos", indicó.El miedo inicial del mundo económico al coronavirusy ha dado el salto definitivo a América Latina.Las principales bolsas de la región acumulan ya–cinco en el caso de Brasil– por el temor a que la epidemia golpee con fuerza tanto la economía real como los resultados empresariales.Las cifras son fuertes: el miércoles el parqué brasileño se dejó un 7% después de que se conociese el primer contagio en el país y en toda Latinoamérica, y sigue a la baja en la sesión de este jueves.de la semana y cae más de un 2% arrastrado por las cuantiosas pérdidas en Europa y en Estados Unidos.El gobernador del, señaló ayer al coronavirus de Wuhan como uno de los motivos de riesgo por los que el Banco Central ha decidido reducir las perspectivas de crecimiento del país en 2020."Claramente, el brote del coronavirus ha sido muy importante en las últimas semanas", dijo aly que llevaron el miércoles al Banco de México a reducir las expectativas de crecimiento de un rango de entre 0.8% y 1.8% a uno de entre 0.5 y 1.5 por ciento.Díaz de León previó "una economía global más débil asociada con el brote de coronavirus". "Se va a difundir antes de que tengamos remedio para atacar este virus", auguró durante un evento con banqueros en la Ciudad de México.En la sesión de La Bolsa Mexicana, 34 de las 35 emisoras que dominan el índice registraron pérdidas, lideradas por los grupos aeroportuarios.Las acciones del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) perdieron 7.35%; las del Grupo Aeroportuario del Sureste (OMA) el 4.38% y para el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B) la caída fue de 4.02 por ciento.Las autoridades deanunciaron ayer nuevas restricciones para contener el brote, que se ha propagado a un ritmo acelerado en la última semana y que deja en ambos países 245 y 207 contagios respectivamente.El Gobierno iraní decidió extender el cierre de las universidades y cines, así como suspender todo tipo de eventos, desde deportivos y culturales, por otra semana más.En cuanto al tema religioso, de gran relevancia para el sistema de la, el portavoz de Salud de Irán, Kianush Yahanpur, indicó que quedaban canceladas las peregrinaciones y los rezos musulmanes multitudinarios de los viernes.Por su parte, Japón anunció el cierre de escuelas en todo el país para ayudar a controlar la propagación.El Primer Ministro Shinzo Abe pidió a todas las escuelas de primaria y secundaria que permanezcan cerradas hasta el inicio de las vacaciones de primavera a finales de marzo. La medida, que sin ser vinculante previsiblemente será acatada, afecta a 12.8 millones de estudiantes y a 34 mil 847 escuelas en toda la nación.Con información de