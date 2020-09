Domina incertidumbre entre los empleadores de Manpower Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras que los empleadores de la Región Norte del país reportan una tendencia neta de empleo de +7% para el cuarto trimestre del 2020, los empleadores de Saltillo reportan una tendencia neta de empleo de -8 por ciento.



En la capital de Coahuila, 4% de los empleadores planea aumentar sus plantillas laborales, 12% prevé disminuirlas, 80% espera permanecer sin cambios y 4% no sabe, según la Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower Group para el cuarto trimestre de 2020.



A nivel nacional, Coahuila reporta una tendencia neta ajustada de -2%, 2 puntos porcentuales arriba en comparación con el trimestre anterior y 7 puntos porcentuales menos en comparación anual.



Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower Group a nivel nacional reportan una tendencia neta de empleo de +1%, una vez realizado el ajuste estacional para el cuarto trimestre del año.



Grave, pérdida de empleos



El país cerrará el año con entre 800 mil y 900 mil empleos menos en relación con el 2019, debido a que la mayoría de las organizaciones no realizará cambios en su plantilla laboral porque sigue atenta a la evolución de la pandemia, reveló la empresa de capital humano.



Mónica Flores, directora de la firma para México, aseguró que recuperar el número de puestos de trabajo que se tenían antes de la emergencia por el Covid-19 tomará todo el 2021.



Advirtió que 77% de las empresas no prevé hacer contrataciones para lo que resta del año.



La encuesta de expectativas de empleo para el cuarto trimestre del año reveló que 42% de empresas piensa que podrá regresar a los niveles de empleo que se tenían antes de la pandemia en un periodo de 3 a 9 meses.



En tanto, 27% de los empleadores planea regresar a las operaciones de tiempo completo en un lapso de 3 a 6 meses.



Con información de Agencia Reforma