Dominan carencias en regreso a clases en Saltillo

Escuchar Nota

Con el regreso a clases de manera virtual, por lo menos hasta que el Covid-19 dé tregua y deje de crecer el número de contagios y fallecimientos por ese motivo, entre padres de familia y alumnos de educación básica y profesionalEste lunes,. Las 4 mil escuelas van a seguir cerradas, tal como ocurre desde el 18 de marzo, debido a la contingencia y a los riesgos de que el contagio escale si los niños y adolecentes entran en contacto entre ellos de manera cotidiana.Entre tanto, para tratar de resolver las dificultades de conectividad digital de alumnos de bachillerato y educación profesional para seguir las clases virtuales, la Universidad Autónoma de Coahuila anunció que, con autorización del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste., como la profesora Marina Palomo Dueñaz, quien usó todos los implementos de un equipo de protección personal y los transformó en un disfraz con el que visitó a sus alumnos.“Ahora lo de mis disfraz, bueno, esto surgió porque yo extrañó mucho a mis alumnos, mi trabajo es mi terapia y yo quería verlos. Tengo otros disfraces, de payasita, de súper héroe, pero dije,”, detalló Marina Palomo.“La verdad yo no soy nada tecnológica, yo no sé mucho del Facebook, de clases en línea, de conectarse, entonces, viendo la cercanía del jardín y la ubicación de donde viven mis alumnos,”, explicó la maestra de preescolar.Marina, tiene 13 años como docente, y nueve trabajando en el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra de la colonia Girasol, y dijo que su parte favorita de trabajar con los niños y niñas, pero hay días en que uno dice ya no puedo, entonces sí extraña uno lo que hace, yo extraño mucho a mis niños y es una situación difícil a la que nos tenemos que enfrentar”, refirió la docente.Doña Argelia Guadalupe Ríos Cedillo, es viuda y vive junto a su único hijo, su nuera y cuatro nietos, enEl hogar a donde llegaron tras huir de una situación de violencia, es un pequeño tejaban de apenas dos cuartos, donde las camas, comedor y cocina están a apenas unos pasos de distancia.mientras que el área destinada para que hagan las tareas, es el rincón de una mesa que tienen que turnarse, por ello no saben como les irá, además algunos horarios de clases se van a empalmar.“Son varios niños y estamos pasando por necesidad. El niño está en la secundaria, una niña tiene 10, está en quinto y las cuatitas de 8 años van a tercero de primaria, son cuatro, y viene el regreso a clases, y”, detalló la abuela.Reconoció que ella poco puede apoyarles mientras sus dos padres trabajan, pues apenas cursó la primaria, además, ya no escucha bien, la hija mayor ayuda a darles de comer y sentar a sus hermanas menores a que repasen las clases y contesten las hojas que la maestra les llevó.además de que no siempre pueden ponerle saldo, por el trabajo, la mamá tiene que llevárselo a diario, por ello no saben cómo podrán ponerse al corriente con las tareas del que cursa la secundaria, ya que días antes les aplicaron una encuesta, donde solo consideraron herramientas tecnológicas para comunicarse con los maestros y de las cuales carece.Aunque todos obtuvieron muy buenas calificaciones en el ciclo escolar pasado, sus herramientas de trabajo solo fueron los libros de texto y los cuadernillos que sus maestras les llevaron.Martha Alicia Vázquez García, vive en una de las últimas calles de la colonia Balcones, prácticamente en las faldas de un cerro, en su casa viven ella, su nieta y sus tres bisnietos, a quienes ayuda a cuidar desde que comenzó la pandemia yEn este ciclo escolar su rutina en casa cambiará, pues Axel de 4 años, iniciará el primer grado de preescolar, mientras que sus hermanos Ángel y Alberto, cursarán segundo y tercer año, respectivamente., colocada en lo alto de un ropero para que tenga señal, por eso, tuvieron que comprar una banca, para que los niños se sentaran a ver los programas de Escuela en Casa, pues estar en las camas, solamente los distraía.“Sí se hace dificultoso, porque no hay como la maestra, que están al pendiente de ellos, y uno pues anda haciendo esto y lo otro y no pone atención uno igual a nada”, señaló Martha., y que también tendrán que compartir mientras subisabuela prepara la comida a lo largo del día.Hoy, más de 630 mil alumnos de educación básica en Coahuila iniciarán un atípico ciclo escolar,, cerca de 30 mil maestros trabajarán a distancia, y la televisión, celulares, tabletas electrónicas y computadoras serán las nuevas herramientas que guíen a los niños y niñas en su aprendizaje.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih 2019), en México 70% de la población mayor de 6 años, es usuaria de internet, principalmente a través de un celular, yAdemás, la encuesta señala, que 44% de los hogares, disponen de una computadora en casa, sin embargo, 9 de cada 10 hogares, tienen al menos una televisión., que se mantendrá hasta que la contingencia sanitaria por el coronavirus dé la pauta de que disminuyan los riesgos de contagio para que los alumnos puedan incorporarse a una modalidad presencial.Por otra parte, la Unión Nacional de Padres de Familia aplicó la encuesta ¿Estamos listos para el regreso a clases? A más de 8 mil padres de familia, quienes expusieron cómo fue la experiencia en el cierre de ciclo anterior bajo las modalidades en línea y con el programa Aprende en Casa, donde coincidieron en queLa realidad del contexto educativo es que habrá muchos contrastes que dependerán del nivel socioeconómico de las familias y del acercamiento que tengan a las herramientas tecnológicas.Otra de las preocupaciones para algunos padres es que, pues ellos tienen que ir a trabajar, por lo que algunos incluso cambiarán su rutina de trabajo, buscar trabajo de noche para acompañarlos en el hogar y así asegurarse de que sus hijos estén bien.Al no tener una retroalimentación presencial de parte de sus profesores, es para algunos estudiantes