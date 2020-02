Dominan Dinos Saltillo la División Norte

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Solo quedan dos invictos en la LFA y uno de ellos es Dinos de Saltillo, quien domina la División Norte, siendo el mandón del grupo. Este fin de semana los dos equipos invictos se enfrentan, por lo que el domingo solo quedará uno.



Condors, el actual campeón de la Liga, es el otro equipo que no conoce la derrota y será el próximo rival de la Ola Morada el domingo, siendo este choque el más esperado de la Jornada 4.



Dinos, en tres jornadas, cuenta con la segunda mejor ofensiva de la LFA, con 65 puntos anotados, siendo el líder Condors, con 85. El equipo emplumado también cuenta con la mejor defensiva, con 35 unidades permitidas, en tanto Saltillo es la cuarta con menos puntos permitidos, con 54.



Para el duelo de este fin de semana entre Condors y Dinos se enfrentarán dos de los mejores tres mariscales de campo.



El líder en este departamento es el quarterback de Condors, Diego Pérez Arvizu, con mil 6 yardas por aire; ha concretado 72 pases de 128, con efectividad del 6.25% y 10 pases de anotación.



Enfrente tendrá al tercer mejor mariscal del torneo, Roberto “Monstruo” Vega, quien ha concretado 41 pases de 89 lanzados, para una efectividad del 46.07% con apenas cuatro pases de touchdown y 573 yardas.



Asimismo, estarán los dos mariscales de campo más interceptados del torneo; “Monstruo” Vega con seis y Pérez con cinco.



Lo bueno de Dinos es que sus corredores han comenzado a despegar, al grado de que Omar Cojolum es el líder del departamento con 39 acarreos buenos para 164 yardas, un anotación y un promedio de 4.2 yardas acarreo. Bryce Vieira es quinto lugar con 18 acarreos, 89 yardas y promedio de 4.9 yardas por acarreo.





Temporada 2020

División Norte

G P PF P C

Dinos 3 0 6 5 4

Raptors 2 1 61 3 7

Fundidores 2 1 58 4 0

Pioneros 0 3 12 7 1



División Centro

G P PF P C

Condors 3 0 85 3 5

Mexicas 1 2 46 5 3

Osos 1 2 40 6 2

Artilleros 0 3 52 6 7