Dominic Thiem: “No siento que haya derribado ninguna barrera”

Ciudad de México.- Ha llegado el día donde Dominic Thiem al fin dio ese paso adelante que necesitaba para derrotar a alguien como Nadal en una ronda final de un Slam y lo hizo por la puerta grande, plantándole cara en la arena de batalla, no rehuyendo los largos peloteos y corriendo como nunca, desplegando un tenis inmenso que ha dejado asombrado a más de uno. Su mejoría en pistas duras ya es evidente y pocos (o ninguno) podrá decir que solo es un jugador de tierra batida.



Si cree que él y Zverev han roto definitivamente la barrera. "No me siento que haya derribado ninguna barrera. Solo ha sido un partido increíble, épico. Ha sido de un gran nivel por parte de los dos, por eso estoy muy contento. Estoy por primera vez en las semis del Open de Australia y por esa parte sí es una barrera pero para la otra, se necesita que uno de los jóvenes gane un Slam. Sascha o yo estaremos en la final pero aún queda mucho. En la otra semis están dos de los otros componentes del Big Three y todavía tendremos que trabajar mucho para derribar esa barrera".



Mentalidad con la que encaró el partido ante Rafa. "Si quieres tener alguna oportunidad ante él, uno de los mejores de la historia, todo tu tenis tiene que funcionar perfectamente. También, por supuesto, el lado defensivo. En momentos clave como ese seis iguales en el último tiebreak, mi juego defensivo funcionó perfectamente con ese tremendo passing shot. Se necesita algo así para derrotar a jugadores como él. Creo que he mejorado mi aspecto defensivo. El ofensivo siempre ha sido uno de mis puntos fuertes pero no tanto el defensivo. Es muy importante para mí que si no tengo el control del punto, poder darle la vuelta".



Se habla siempre de su revés pero hoy su derecha fue mortífera. "A mí siempre me ha gustado más mi derecha que mi revés. Siempre va a ser el disparo con el que siento que puedo hacer lo que quiera. El revés que va a la línea es más bonito, claro, pero me quedo con mi derecha. Creo que por ahí puedo conseguir más winners, como hoy".



Sobre el warning que recibió Nadal. "Es duro porque veníamos de un rally de 20 golpes donde corrimos mucho. Sí, son las reglas, pero es demasiado cuando juegas un punto así. Quizá cada umpire lo entiende de otra forma pero es algo que se puede discutir".



De qué se siente más orgulloso. "Me siento muy orgulloso de cómo me mantuve en el partido después de una situación donde saqué para ganar con 5-4 arriba en el cuarto set. Ese juego lo tiré con errores muy tontos. Me mantuve en el partido y jugué un buen tiebreak. De eso estoy orgulloso, de sobreponerme a ese periodo corto de mal juego. Estoy también orgulloso de la victoria en general. Es genial poder ganar al número 1, es una victoria muy especial".



Sobre Zverev, su próximo rival. "Nos conocemos mucho. Es divertido porque es la primera vez que llego a una semifinal de Grand Slam siendo yo el más viejo de los dos. Somos grandes amigos y estoy feliz por él, porque está jugando muy bien. Nuestro tenis no tiene secretos para nosotros. Ya hemos jugado tantas veces... es genial encontrarnos en la semi del Open de Australia. Será un partido duro. Los momentos importantes se decidirán por pocas cosas. Intentaré recuperarme al 100% para estar listo de cara al viernes".



