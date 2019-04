Don Carlos Valdés motiva con su fe a los creyentes

El señor Carlos Valdés personificó a Jesús hace 44 años en la primer representación del Viacrucis en Ramos Arizpe, el primero que se realizó en la región, incluso años antes de que se hiciera por primera vez el tradicional Viacrucis de la iglesia del Ojo de Agua en Saltillo.Actualmente, a 44 años después de representar al primer Jesús de la parroquia, don Carlos se encuentra a cargo de la representación junto con su esposa Rosy Morales, Norma Aguirre y Susy Cándido, ya que sin ellas la escenificación no estaría lista para realizarse este Viernes Santo, pues se encargan del libreto, los vestuarios y los permisos, entre otras cosas. “Sin ellas esto no camina”.“Fue hace muchos años, la idea nace en mí. La iglesia estaba pasando una situación un tanto difícil porque estaban llegando muchas sectas religiosas y la gente se empezó a ir y la iglesia se estaba quedando un poco sola”, preocupado por la situación, don Carlos acudió al párroco que entonces estaba al frente de San Nicolás.Ese año al sacerdote le pareció que no era una buena idea, pero eso no detuvo a don Carlos que el año siguiente, en 1975, volvió a manifestar su plan al nuevo párroco de la iglesia, quien gustoso accedió a cooperar con los guiones de los fragmentos que debía representar cada personaje y una semana antes del Viernes Santo comenzaron a ensayar.A la representación asistieron importantes medios de comunicación para registrar el suceso y el año siguiente fueron los mismos sacerdotes quienes los convocaron para la escenificación que comenzaba el Domingo de Ramos, con lo que el número de actores aumentó.Con los años, de los mismos participantes, hubo gente que consagró su vida a Dios, como sor Angélica, que interpretó a la Virgen María el primer Viacrucis junto a don Carlos y algunos otros que se volvieron sacerdotes.Después de 26 años de aquella primera representación del Viacrucis, don Carlos perdió la vista debido a una enfermedad, aunque esto no fue impedimento para continuar al frente de las representaciones posteriores, “allá pregúntale al de arriba cómo le hace para moverme a mí. Es interesante y muy bonito hacerlo de esta forma”.Con el paso de los años se ha dado cuenta de que las nuevas generaciones son más complicadas de tratar, pues han ido perdiendo el valor del respeto hacia las cosas y el tiempo de los demás.“Es que entiendan que si es a las 8 es a las 8, no 8 y media o 9, o no vengo. Es importante ese valor porque si no se construye el respeto a las cosas, en el futuro, cuando busquen un trabajo, no se los van a dar”, por lo que comentó que el pertenecer al Viacrucis les cambia la vida a todos los participantes pues los forma, los hace responsables y les inculca más la fe.“Todos los problemas actuales se los atribuyo a que la gente se alejó de Dios porque no tuvo fe. Si tuvieran fe aquí estarían”, aseguró don CarlosValdés.Este viernes, el Viacrucis partirá de la capilla del Señor de la Misericordia rumbo a la Cerillera, dará vuelta en la plaza y avanzará por la calle de Morelos para terminar en la capilla de la Virgen de Guadalupe, donde se realizará la Crucifixión, en la que este año participarán en total 50 personas.