Don Jesús debe casi un millón de pesos de hospitalización por Covid

Sin embargo, la pareja de campesinos del municipio de Metepec, en el Estado de México, fue rechazada de diferentes nosocomios porque no había cupo en ellos, razón por la cual acudieron a una de sus últimas opciones, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) “Arturo Montiel Rojas”, donde finalmente María fue internada.A lo largo de más de 50 días, don Jesús montó guardia afuera del hospital a la espera de cualquier noticia. Armado tan solo con una cobija, un sarape y un cubrebocas, pasó noches en vela y días de incertidumbre. A lo largo de dicho tiempoLuego de casi 2 meses, la administración delentregó a don Jesús la cuenta por los gastos hospitalarios. Entonces inició un nuevo calvario, pues el campesino, se enteró que“Hasta el momento al hospital le debo 926 mil 856.48 pesos. Soy una persona que por mi aspecto lo dice todo. Soy un campesino de la comunidad de Salazar, que la verdad vivo al día, no tengo ingresos para pagar esta cantidad”, dice Jesús.Consciente de que su situación simplemente no le permite cubrir la deuda que se ha generado por la atención de su esposa, don Jesús señala que le han indicado que como sea, debe encontrar la manera de pagar, ante lo cual, únicamente encuentra una opción:Sobre la salud de María, el campesino indica que si bien ha mostrado mejoría, en realidad no saben si se contagió de Covid-19 o no.“Le puedo constatar con el documento de la receta médica que me dieron para solicitar el oxígeno, que solamente probable virus no identificado como covid 19, vuelvo a repetir, incertidumbre día y noche sin poder dormir aquí, sin poder este saber con certeza qué es lo que aqueja a mi esposa, qué mal o qué enfermedad”Se dedica al campo y desde que está de guardia, no ha podido sembrar o buscar empleo.Por dicha situación, el hombre pide el apoyo de las autoridades federales, incluso si es posible, del presidente de la República, a quien le pide “ponerse una mano en el corazón”, pues no cuenta con los recursos para sacar a su esposa del hospital.